Bundestag soll über Änderungen am Klimapaket abstimmen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag soll am Donnerstagmittag über Änderungen am Klimapaket abstimmen. Das verlautete am Mittwoch aus Parlamentskreisen. Der Bundesrat soll das Ergebnis des Vermittlungsausschusses dann am Freitag billigen.

Außerdem entscheidet der Bundestag am Donnerstag über einen erleichterten Abschuss von Wölfen, wenn die Raubtiere Schafe oder andere Nutztiere reißen. Das Parlament stimmt am Nachmittag über einen entsprechenden Gesetzentwurf ab, auf den sich die große Koalition nach monatelangem Ringen verständigt hatte. Abgestimmt wird auch über einen Gesetzentwurf, mit dem die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete reformiert werden soll. Statt der vergangenen vier Jahre sollen die Mieten der letzten sechs Jahre in die Berechnung einfließen. Das soll dazu beitragen, den Mietanstieg in großen Städten zu dämpfen. Insgesamt stehen mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Themen auf der Tagesordnung des Parlaments. So geht es in einer Aktuellen Stunde um die Beschlüsse des Klimagipfels von Madrid. Darüber hinaus gibt es mehrere Anträge, in denen es um ein mögliches Betätigungsverbot für die schiitische Hisbollah geht./ax/sam/tam/DP/nas