C.H. Robinson im Gartner Magic Quadrant 2021 als „Challenger“ bei Plattformen für Echtzeit-Transporttransparenz ausgezeichnet

Das globale Logistikunternehmen C.H. Robinson hat seine Auszeichnung als „Challenger“ im neuen Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVP) bekanntgegeben. Angesichts zahlreicher Störungen durch die globale Pandemie, Handels- und Tarifstreitigkeiten, Wetterkatastrophen, Kapazitätsengpässe und einer Blockade von Handelswegen setzen Spediteure Prioritäten und investieren in RTTVP-Lösungen wie Navisphere Vision von C.H. Robinson, um ihre Ausfallsicherheit, Konnektivität und Leistung zu verbessern.

Gartner, das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen, das jährlich die als Magic Quadrant bekannte Auswahl von Marktdaten veröffentlicht, meldet: „Der RTTVP-Markt in Nordamerika hat sich im Jahr 2020 in seiner Größe verdoppelt. Dieses Wachstum wurde durch die von der Pandemie verursachten Unterbrechungen der Lieferkette beschleunigt.“

Navisphere Vision von TMC, einem Geschäftsbereich von C.H. Robinson, unterstützt Spediteure auf globaler Ebene bei der Verfolgung, Überwachung von Sendungen und der Reaktion auf Störungen der Lieferkette. Als Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform bezieht und verknüpft Navisphere Vision Daten von Drittanbietern, Spediteuren und Lieferanten sowie von Wetter-, Verkehrs- und geopolitischen Überwachungsquellen, um in Echtzeit eine vollständige Transparenz der Warenbewegungen und eine umfassende Übersicht über ruhende oder in Bewegung befindliche Lagerbestände zu ermöglichen – und zwar über alle Verkehrsträger und Regionen hinweg. Mit der durch Navisphere Vision verwirklichten IoT (Internet of Things)-Geräte-Integration werden Kunden in Echtzeit über Probleme informiert und können sofort Gegenmaßnahmen treffen, wenn Sendungen durch Stöße, Neigung, Feuchtigkeit, Licht, Temperatur oder Druck gefährdet werden.

„Eine ganze Reihe von Großereignissen des vergangenen Jahres hat erneut die lebenswichtige Bedeutung von Lieferketten sichtbar gemacht, aber in einigen Fällen auch ihre Anfälligkeit gegenüber Störungen“, erklärte Jordan Kass, Präsident von TMC. „Nur diejenigen Unternehmen, die über eine Echtzeit-Transparenz ihrer Lieferketten verfügen, werden in den kommenden Jahren erfolgreich bleiben. Die Fähigkeit, Daten aus einer wachsenden Zahl von Integrationen und Datenpunkten zu beziehen, zu kombinieren und zu analysieren, wird eine unerlässliche Voraussetzung für den Betrieb robuster, wettbewerbsfähiger und profitabler Lieferketten darstellen.“

C.H. Robinson (TMC) wurde außerdem im Gartner Magic Quadrant 2021 für Transportmanagementsysteme als „Challenger“ ausgezeichnet.

„Wir betrachten diese Auszeichnungen als eine Anerkennung der Stärke unserer innovativen Technologie, die von und für Lieferkettenexperten entwickelt wurde die und sich auf die Erfahrung und Größe einer der am stärksten vernetzten Plattformen der Welt stützen kann“, fügte Kass hinzu.

Um diese Kapazitäten weiter auszubauen, hat das Unternehmen bereits angekündigt, dass es in den nächsten fünf Jahren 1 Milliarde US-Dollar in Technologie investieren will und damit seine bisherigen Investitionen verdoppelt.

