CDU in Thüringen lehnt Ramelow-Vorstoß für schnelle Neuwahlen ab

Erfurt (Reuters) - In Thüringen zeichnet sich auch knapp zwei Wochen nach der Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen von AfD und CDU keine Lösung der Regierungskrise ab.

Die CDU lehnte am Dienstag den Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ab, den Landtag rasch für Neuwahlen aufzulösen und die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht zur Chefin einer Rumpfregierung für den Übergang zu wählen. Stattdessen forderte CDU-Fraktions- und Parteichef Mike Mohring eine "vollständig besetzte" Regierung unter Lieberknecht und die Verabschiedung eines Landeshaushalts für 2021. "Danach kann dann alles Weitere, auch Neuwahlen, folgen", sagte Mohring, dessen Partei Umfragen zufolge derzeit bei einer Wahl am stärksten verlieren würde.

Die CDU sprach von einem "Verhandlungsangebot", über das sie am Abend mit Linken, SPD und Grünen sprechen wollte. Für 20.00 Uhr (MEZ) war ein Treffen der Runde angesetzt, in der Ramelow am Montagabend seinen Vorschlag unterbreitet hatte, der zu Neuwahlen spätestens im Mai führen würde. Die Forderung der CDU liefe auf Neuwahlen frühestens am Jahresende oder erst 2021 hinaus, da der Landesetat in der Regel erst im Dezember verabschiedet wird. Eine Sprecherin der Links-Fraktion sagte zum Treffen am Abend: "Wir werden sehen, ob wir da eine gemeinsame Lösung finden."

Linke, SPD und Grüne pochen auf eine schnelle erneute Landtagswahl. Vor allem die Linke mit Ex-Regierungschef Ramelow war in jüngsten Umfragen auf bis zu 40 Prozent hochgeschnellt, nachdem Ramelow bei der Ministerpräsidentenwahl gegen Kemmerich unterlegen war. Dieser war von AfD und CDU gewählt worden. Die CDU stürzte in Umfragen auf zwölf bis 14 Prozent ab, nachdem sie bei der Wahl im Oktober bereits auf 21,7 Prozent eingebrochen war. Stärkste Kraft war nach fünf Jahren rot-rot-grüner Regierung unter Ramelow die Linke mit 31 Prozent geworden.

RAMELOW-VORSTOSS KAM ÜBERRASCHEND

Ramelow hatte seinen Vorschlag bei einem Treffen von Linken, SPD und Grünen mit einer Vierer-Verhandlungs-Gruppe der CDU am Montagabend gemacht, zu dem er "eher ungeplant" dazustieß, wie Ramelow einräumte. Er wolle "sehr zügig zu Neuwahlen kommen". Er schlug eine "technische Regierung" vor mit Lieberknecht an der Spitze sowie den Ministern für Justiz, Finanzen und dem Chef der Staatskanzlei. Diese Posten könnten bisherige Amtsinhaber von Grünen, SPD und Linke innehaben. Lieberknecht hat sich mittlerweile aus der Politik zurückgezogen.

Von SPD und Grünen gab es Unterstützung für den Vorschlag. Linken-Partei- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow unterstrich vor der Absage der CDU: "Für uns steht an erster Stelle die Auflösung und die Neuwahl des Parlaments, und dann eine technische Regierung, die diese 70 Tage plus Regierungsbildung nach der Wahl im Amt ist und nicht länger." Die Aufstellung eines Haushalts gehöre zur Aufgabe einer Regierung. Verabschiedet werden könne der Etat aber nur von einem neugewählten Landtag. "Aber es ist auch klar: Bodo Ramelow bleibt unser Ministerpräsidentenkandidat", sagte Hennig-Wellsow. "Und wir sehen uns eigentlich jetzt schon in Wahlkampf."

Ministerpräsident Kemmerich kam auf eigenen Wunsch mit dem Ältestenrat des Landtages zusammen. In dem Gremium sind die Spitzen aller Fraktionen vertreten. Er bezeichnete die Landesregierung als "arbeitsfähig", die Ministerien würden von den Staatssekretären geleitet. Nachdem er anfangs noch für rasche Neuwahlen plädiert hatte, sagte Kemmerich nun, die Ereignisse der vergangenen zwei Wochen ließen ihn nun zu einem anderen Schluss kommen. Er warf die Frage auf, ob es verantwortungsvoll sei, "in dieser Situation Wahlkampf zu machen". Seine Fraktion hatte zuvor Ramelows Vorschlag als "taktisches Manöver zulasten der Demokratie" bezeichnet.