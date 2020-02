DAX: Bullen schrecken vor nichts zurück

Am Montag konsolidierte der deutsche Leitindex noch knapp oberhalb seiner 2019‘er Hochs seinen vorherigen Kursanstieg gemächlich aus, am Abend kam nachbörslich aber richtig Schwung in die Sache und hievte den Index deutlich in die Gewinnzone zurück. Käufer zeigen sich unnachgiebig und könnten schon bald zu einem Test der Rekordstände führen.

Obwohl ein Rücklauf zurück an die Januarhochs bei 13.614 Punkten auf Sicht der nächsten Stunden sehr wahrscheinlich geworden ist, für einen nachhaltigen Ausbruch müssen das Momentum und vor allem die Umsätze jedoch noch ein Stück weiter zulegen. Ansonsten könnte sich der neuerliche Vorstoß der Bullen schnell wieder als Luftnummer erweisen und den DAX-Index in seiner alten Handelsspanne bestehend seit Anfang November letzten Jahres festhalten.

Long-Chancen an 14.000 Punkte ergeben sich daher erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 13.640 Punkten. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne dürften Swing-Trader wieder für sich nutzen können. Ein Rutsch unter 13.300 Punkte würde die Gefahr weiterer Rücksetzer zurück auf rund 13.000 Punkte bedeuten. Aber erst unterhalb von 12.880 Zählern dürfte das mittelfristige Unterstützungsniveau um 12.500 Punkten angesteuert werden.

In Japan bleiben die Börsen heute feiertagsbedingt geschlossen, erste Wirtschaftsdaten treffen auch erst in einigen Stunden ein. Den Beginn macht Großbritannien mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo, Industrieproduktion, Erzeugung im produzierenden Gewerbe, Dienstleistungsindex, Bauproduktion und dem monatlichen BIP per Dezember um 10:30 Uhr. Interessant dürften sich auch aktuelle Zahlen zu Unternehmensinvestitionen aus Q4 lesen. Zur Mittagsstunde veröffentlichen die USA erste Daten zum NFIB-Small-Business-Index aus Januar, gefolgt von Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.600 // 13.640 // 13.655 // 13.732 // 13.773 // 13.810 Unterstützungen: 13.425 // 13.371 // 13.300 // 13.269 // 13.200 // 13.118

