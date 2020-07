DEUTSCHE BANK - Die Käufer scheinen zurück zu sein!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,828 € (XETRA)

Mit einem Plus von über 4 % macht die Deutsche-Bank-Aktie heute positiv auf sich aufmerksam. Sie schiebt sich mit diesem Gewinn an die Spitze der stärksten Dax-Aktien, was Anleger sicherlich freuen wird. Noch erfreulicher ist jedoch, dass es den Bullen mit diesen Kursgewinnen gelingt, die seit Mitte Juni laufende Konsolidierung zu beenden. Im Rahmen dieser entpuppte sich der Preisbereich um 8,70 EUR als hartnäckiger Widerstand, der auch in der letzten Woche noch für kurzfristige Verkäufe sorgte. Diese Hürde kann heute überwunden werden und Anleger drücken nun die Daumen, dass der Ausbruch bis zur Schlussglocke bestand hat.

Die nächsten Ziele klar vor Augen!

Mit Blick auf den laufenden Aufwärtstrend in der Deutschen-Bank-Aktie dürften Anleger die nächsten Ziele klar vor Augen haben. Da wäre zunächst natürlich das bisherige Erholungshoch bei 9,20 EUR zu nennen. Anschließend könnte man sich auch gleich daran machen, dass noch offene Abwärtsgap vom Februar bis hin zu 9,50 EUR zu schließen. Ist auch diese Herausforderung gemeistert, darf man sich dem Jahreshoch bei 10,37 EUR widmen.

Auf der anderen Seite steht den Bullen nun bei 8,00 bis ca. 7,75 EUR eine relativ starke Unterstützung zur Verfügung. Sollte diese nachhaltig gebrochen werden, steckt die Aktie in einer Korrektur. Die letzte Kaufzone lag im Bereich von 6,65 bis hin zu gut 6 EUR, was entsprechende Korrekturpotenziale darstellen würden. Letztlich müsste es aber nach einem bärischen Ausbruch erneut zu einer kleinen Bodenbildung kommen, um wieder auf neue Hochs zu spekulieren.

Deutsche Bank Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)