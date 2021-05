Deutsche-Post-Aktie wieder über der 50-Euro-Marke: Und ein Ende der Erfolgsstory ist derzeit nicht in Sicht!

Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich die verschiedenen Unternehmen von der Coronapandemie betroffen sind. Da finden sich auf der einen Seite Konzerne, denen durch die Lockdowns buchstäblich ihre Geschäftsgrundlage entzogen wurde. Dann gibt es auf der anderen Seite wiederum sogar einzelne Firmen, die von den Veränderungen durch Corona regelrecht zu profitieren scheinen.

Ein heimisches Unternehmen, dem die Coronakrise einen echten Schub verleihen konnte, ist wohl unbestritten die Deutsche Post. Dies kann man unter anderem an dem seit Monaten starken Kursverlauf der Aktie des Logistikkonzerns ablesen. Doch ein Ende der Erfolgsstory scheint derzeit keineswegs in Sicht zu sein. Denn der Gelbe Riese befindet sich anscheinend weiterhin auf Wachstumskurs.

Sehr starkes Auftaktquartal

Man kann es nicht anders sagen. Aktuell laufen die Geschäfte bei der Deutschen Post einfach bestens. Vor Kurzem konnte das Logistikunternehmen sogar sein „stärkstes Auftaktquartal aller Zeiten“ vermelden. Den Grund hierfür stellt wohl der durch Corona extrem boomende Onlinehandel dar, der die Deutsche Post weiter schnell wachsen lässt.

So schnellte der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 22 % auf 18,86 Mrd. Euro nach oben. Besonders hervorstechen konnten hier die Bereiche „eCommerce Solutions“ mit einem Plus von 46 % und „Global Forwarding, Freight“ mit einem Anstieg von 32,7 %. Doch besonders beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) konnte die Deutsche Post glänzen. Es lag mit 1,911 Mrd. Euro nämlich um stolze 223 % höher als im Vergleichsquartal.

Noch etwas Interessantes gibt es zu beobachten. Dank des boomenden Onlinegeschäfts konnte die Deutsche Post die Umsatzrentabilität von 3,8 auf 10,1 % verbessern. Und auch bei der Nettofinanzverschuldung sieht man eine positive Entwicklung. Hier fand eine Reduktion um 8,5 % von 12,928 Mrd. Euro auf nun 11,825 Mrd. Euro statt. Also gute Nachrichten, wohin man auch schaut.

Vermutlich wird sich die Weltwirtschaft trotz weiter anhaltender Pandemie besser als bislang erwartet entwickeln. Dieser Umstand hat das Management der Deutschen Post dazu bewogen, auch die bisherige Prognose deutlich nach oben zu revidieren. Ursprünglich wurde für das aktuelle Geschäftsjahr ein EBIT von 5,6 Mrd. Euro prognostiziert. Dieser Wert wurde nun auf 6,7 Mrd. Euro angehoben.

Noch ein Blick auf die Aktie

Schaut man auf die Entwicklung der Deutsche-Post-Aktie, dann kann man für die letzten Monate eine erstaunliche Kursentwicklung ausmachen. Selbstverständlich war natürlich auch sie im Corona-Crash vom letzten März unter die Räder gekommen. Doch von ihrem damaligen Tiefpunkt, den die Papiere am 18.03.2020 mit 19,106 Euro markierten, konnten sie bis heute einen Kursanstieg von 168 % verzeichnen und notieren derzeit auf einem Niveau von 51,13 Euro (14.05.2021).

Und damit liegt der Kurs der Deutsche-Post-Aktie wieder über der 50-Euro-Marke, die sie am 13.05.2021 noch einmal unterschritten hatte. Doch ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie diesmal etwas länger hält oder die Papiere sogar in Richtung 60-Euro-Marke marschieren könnten. Denn die Rahmenbedingungen für das Unternehmen stellen sich weiterhin als äußerst günstig dar. Die Deutsche-Post-Aktie könnte für Investoren also eventuell mehr als einen Blick wert sein.

