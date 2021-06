DEUTZ - Das lief wunderbar! Wo ergeben sich neue Chancen?

DEUTZ AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kurs: 7,125 € (XETRA)

Die Deutz-Aktie verfolge ich seit dem vierten Quartal 2020 intensiver auf dem GodmodeTrader. Die Analysenserie kann sich sehen lassen:

DEUTZ - Die Motoren laufen an

DEUTZ - Aktie mit traumhafter Vorstellung

DEUTZ - Ein hartes Stück Arbeit

DEUTZ - Folgt ein zweiter Pullback?

Gemäß der letzten Chartbesprechung sollte der Wert bis auf die Unterstützung bei 6,60 EUR zurücksetzen und anschließend ein Ziel bei 7,27 EUR erreichen. Genau dies traf ein. Seit mehreren Tagen ist zudem bei 7,27 EUR klar zu erkennen der charttechnische Deckel drauf.

Im Idealfall kommt es nun zu Rücksetzern, die aber innerhalb des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals verbleiben. Das Kursniveau bei 6,88 EUR könnte Unterstützung bieten. Etwas darunter verlaufen derzeit noch der EMA50 und der mittelfristige Aufwärtstrend bei rund 6,75 EUR. Solange diese Supports halten, kann die Aktie im Anschluss die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Über 7,27 EUR stellt eine große Kurslücke aus dem Juli 2019 bei 8,06 EUR das nächste Kursziel dar.

Fällt die Aktie dagegen deutlicher zurück und unterschreitet den Support bei 6,60 EUR, wäre mit Abgaben in Richtung 6,37 EUR zu rechnen.

Fazit: Das Ziel bei 7,27 EUR wurde erreicht und zeigt als Widerstand Wirkung. Ein Neueinstieg drängt sich aktuell nicht auf. Hierfür sollten Rücksetzer in den Bereich um 6,88 EUR abgewartet und der Kursverlauf auf bullische Umkehrkerzen untersucht werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,30 1,49 1,73 Ergebnis je Aktie in EUR -0,89 0,57 0,63 KGV - 13 11 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,08 0,15 Dividendenrendite 0,00 % 1,12 % 2,10 % *e = erwartet

Deutz-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)