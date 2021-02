Deutz: Letztes Aufbäumen?!

Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Deutz-Aktie Mitte 2019 bei 9,05 Euro, eine anschließende gesunde Konsolidierung führte zunächst in den Unterstützungsbereich um 5,09 Euro abwärts. Die Pandemie zwang das Papier bis Mitte März letzten Jahres jedoch noch tiefer, in der Summe wurde ein Jahrestief bei 2,62 Euro markiert. Seitdem herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend, dieser reichte bis an die Höchststände aus dem vierten Quartal 2019 bei 6,19 Euro aufwärts, an dem sich Deutz nun versucht. Aus technischer Sicht könnten weitere Gewinne insbesondere an das 61,8 % Fibonacci-Retracement folgen, von da an sollte jedoch mit signifikanten Gewinnmitnahmen gerechnet werden.

Pro und Kontra

Wie bereits erwähnt, ist ein Folgeanstieg bis an das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 6,59 Euro noch sehr wahrscheinlich, von da an dürfte sich aber eine nicht unerwartete Konsolidierung sukzessive durchsetzen. Zeigen sich an dieser Stelle anschließend Topping-Muster, könnte sogar ein Short-Investment Erwägung gezogen werden. Ziele ließen sich dann bei 6,19 Euro ableiten, darunter im Bereich von 5,70 Euro. Eine überschießende Welle hätte kurzzeitig Platz bis auf ein Hoch von 6,70 Euro. Aber erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb dieses Widerstandes dürften die entfernteren Ziele um 7,33 Euro in Angriff genommen werden.

Deutz (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,45 // 6,50 // 6,59 // 6,70 // 6,84 // 7,26 Euro Unterstützungen: 6,03 // 5,93 // 5,79 // 5,65 // 5,57 // 5,61 Euro

Fazit

Sollte sich wie erwartet im Bereich des 61,8 % Fibo sowie der Kursmarke von 6,59 Euro ein Topping-Muster ausbilden, käme ein Short-Investment mit Zielen um 6,19 Euro und 5,70 Euro durchaus infrage. Da allerdings gegen den vorherrschenden Aufwärtstrend gehandelt wird, sollte allerhöchste Vorsicht an den Tag gelegt werden, auch sollte die Positionsgröße nicht allzu groß ausfallen.

