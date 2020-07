EBAY - Übertreibung vom Feinsten!

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 58,300 $ (NASDAQ)

Nach einem neuen Allzeithoch zum gestrigen Handelsbeginn startete intraday eine Verkaufswelle. Die Aktie prallt also wie bereits am Donnerstag an der Oberkante des steilen Aufwärtstrendkanals nach unten hin ab. Ob damit aber gleich eine größere Abwärtskorrektur starten wird, bleibt zumindest fraglich. Gesund wäre eine ordentliche Konsolidierung allemal. Doch noch haben die Bullen das Ruder in der Hand und sie dürften versuchen, ihren Trend zu verteidigen.

Enspannt genießen oder abwarten

Glücklich dürften aktuell nur diejenigen sein, die bereits investiert sind. Alle anderen, die vergeblich auf einen Einstieg in den Aufwärtstrend warten, schauen den steigenden Kursen ungläubig hinterher. Für Neueinstiege sollten Kursrücksetzer abgewartet werden, bei ca. 54 - 55 oder 51 USD finden sich Unterstützungsbereiche. Darunter könnte es zu tiefen Korrekturen bis 47 oder 45 USD kommen. Dort liegen auch potenzielle Kaufzonen.

Eine direkte Trendwende ist mit der starken Aufwärtsdynamik nicht das bevorzugte Szenario. Vielmehr sollte sich die Rally etwas abkühlen, weitere Hochs könnten in den kommenden Tagen und Wochen entlang der steigenden Trendkanaloberkante markiert werden.

