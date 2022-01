Halliburton: Zahlen führen ins Kaufsignal!

Der US-Dienstleister aus der Ölbranche Halliburton verdiente 36 Cents je Aktie, während Analysten bislang mit einem EPS von 34 Cents gerechnet hatten. Die Nachfrage nach den Angeboten des Unternehmens stieg mit dem Anstieg der Ölpreise sprunghaft an, wie Analysten anmerken. Und die Ölpreise zeigen sich gegenüber den jüngsten Marktturbulenzen auch noch ziemlich resistent, dass ausgerechnet Halliburton klar in die Hände spielt. Halliburton erhöhte außerdem seine Quartalsdividende von 4,5 auf 12 Cents je Anteilsschein und lässt Investoren von der guten Auftragslage zusätzlich profitieren.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit etwa Mai 2019 lässt eine unbestechliche inverse SKS-Formation erkennen, die mit den jüngsten Zugewinnen an der New Yorker Börse regelkonform aktiviert und dadurch mittelfristiges Aufwärtspotenzial entfaltet worden ist. Eine sehr vielversprechende Ausgangslage für das Jahr 2022.

Ölpreise dürften weiter steigen

Die von Grund auf positive Nachricht für Halliburton ist eine stabile Preisentwicklung beim Rohöl, die Unsicherheit im Russland-Ukraine-Konflikt sowie eine brummende Weltwirtschaft untermauern ein solches Szenario. Daher lässt sich bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 24,55 US-Dollar in der Halliburton-Aktie nun kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 32,71 US-Dollar ableiten, ein weiteres Ziel läge darüber bei grob 38,18 US-Dollar und dem dort verlaufenden Abwärtstrend. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation wäre dagegen mit einem rechnerischen Anstieg an 44,85 US-Dollar verbunden. Nur ein nachhaltiger Kursrutsch mindestens unter 17,80 US-Dollar dürfte die folgende Ausgangslage negieren und weitere Abschläge auf 10,60 US-Dollar forcieren.

Halliburton (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 31,10 // 32,71 // 34,26 // 36,51 // 38,18 // 39,74 US-Dollar Unterstützungen: 27,54 // 25,36 // 24,55 // 22,46 // 20,77 // 17,82 US-Dollar

Angesichts eines nahenden Wochenschlusskurses oberhalb von 24,55 US-Dollar können sogar direkte Long-Positionen auf Sicht der nächsten Wochen und Monate mit einem Ziel bei 38,18 US-Dollar eingegangen werden, als Investment-Vehikel darf hierfür gerne auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD0F6V zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance allein bei Umsetzung der kurzfristigen Long-Strategie beliefe sich auf bereits 72 Prozent, entsprechend dürfte der Schein am Ende ein Niveau von 1,56 Euroaufweisen. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg an 44,85 Euro im Zertifikat denkbar. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, ist bei einem derart langen Investment allerdings nicht höher als 22,45 US-Dollar anzusetzen. Hieraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,17 Euro ab. Investoren sollten jedoch auf den längeren Anlagehorizont von gut einigen Monaten vorbereitet sein.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD0F6V Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,89 - 0,91 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 21,0996 US-Dollar Basiswert: Halliburton Comp. KO-Schwelle: 21,0996 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 30,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,56 Euro Hebel: 3,0 Kurschance: + 72 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.