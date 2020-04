K+S plant virtuelle Hauptversammlung und hält an Dividendenvorschlag fest

Der Düngemittel- und Salz-Konzern K+S AG (ISIN: DE000KSAG888) will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag bestätigt wurde. Dies ist eine Kürzung um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,25 Euro). Der Dividendenvorschlag wurde bereits am 11. März 2020 bekannt gegeben.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,42 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,77 Prozent. Der MDAX-Konzern plant, die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens am 10. Juni 2020 rein virtuell und ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Die Zahlung der Dividende ist für den 15. Juni 2020 geplant.

K+S ist ein Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de