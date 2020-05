LEG IMMOBILIEN - Die Bullenparty geht weiter!

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 113,780 € (XETRA)

Sehr gut in die neue Handelswoche startet heute die LEG-Immobilien-Aktie. Zirka 5 % notiert diese aktuell oberhalb ihres Schlusskurses vom vergangenen Freitag. Damit setzen die Bullen ihre Dominanz weiter fort und es fehlt nicht mehr viel und die Aktie steht auf einem neuen Allzeithoch. Dieses liegt bei 118,55 EUR und wurde Mitte/Ende Februar ausgebildet.

Kurstreiber heute sind die vorgelegten Quartalszahlen:

LEG Immobilien erzielt im 1. Quartal ein Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung von €116,5 Mio (VJ: €109,7 Mio), eine Nettokaltmiete von €153,5 Mio (VJ: €146,3 Mio), eine Ist-Miete auf vergleichbarer Fläche von durchschnittlich €5,88 je m², ein Ebitda von €109,8 Mio (VJ: €104,1 Mio), einen FFO1 je Aktie von €1,36 (VJ: €1,34) und ein Nettoergebnis von €66,5 Mio (VJ: -€57 Mio). Die Leerstandsquote belief sich im 1. Quartal auf 3,6 % (VJ: 3,9 %). Für 2020 peilt das Unternehmen weiterhin einen FFO1 von €370 bis €380 Mio an.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Käufer dominieren seit März

Bereits im Vorfeld dieser Zahlen kam es in der vergangenen Woche zu neuem Kaufinteresse. Die Bullen versuchten damit, die bereits Ende März eingeleitete Konsolidierung bei bzw. knapp unterhalb von 106,60 EUR zu beenden. Dies scheint nun endlich gelungen und die Bullen dürften das Allzeithoch im Visier haben. Später könnte es auch darüber hinausgehen, wobei sich den Käufern anschließend keine Widerstände mehr den Weg stellen. Ein wenig Orientierung könnten die runden Marken geben.

Was Käufer in diesem Umfeld natürlich nicht mehr sehen wollen, ist eine Topbildung. In einem solchen Fall könnten die Kurse wieder in den wichtigen Unterstützungsbereich bei 100-97,50 EUR zurückfallen. Spätestens hier müsste man sich stabilisieren, will man eine weitere Eintrübung der Chartbilds vermeiden.

LEG Immobilien Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)