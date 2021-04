Megatrends Cloud & Sicherheit mit Milliarden-Potenzial: Das ist deine Aktie!

Möchtest du auf die Megatrends Cloud und Sicherheit setzen mit einem gigantischen Potenzial? Oder aber einem Milliarden-Potenzial? Falls ja, gibt es eine gute Nachricht: Die Aktie von Axon Enterprise könnte eine interessante Ausgangslage für Foolishe Investoren sein, um genau diesen Gesamtmix ins Portfolio zu bekommen.

Axon Enterprise ist der Anbieter von Tasern und Bodycams, aber auch einer Menge weiterer Lösungen. Lass uns daher im Folgenden einmal schauen, inwieweit man als Investor von den Megatrends Sicherheit und der Cloud profitieren kann. Die Ausgangslage könnte weiterhin chancenreich sein. Vor allem, weil das Potenzial überaus groß ist.

Axon Enterprise: Cloud und Sicherheit im Fokus!

Vielleicht ein, zwei Worte noch zur operativen Ausgangslage zum Anfang. Axon Enterprise verdient weiterhin einen Löwenanteil seines Geldes mit dem Verkauf von Bodycams und Tasern. Quasi die Grundausstattung für Sicherheitsbehörden, um im Markt der Sicherheit mit weniger tödlichem Risiko zu agieren. Etwas, das zuletzt immer häufiger zum Politikum geworden ist.

Polizeigewalt und das Verhalten der Sicherheitsbehörden ist ein wichtiges Thema. Extremfälle wie George Floyd zeigen das leider ein ums andere Mal auf’s Neue. Aber auch die Rechtssicherheit für Polizisten und die Beweislast ist konsequent wichtiger. Vielleicht gerade in Zeiten von Smartphone-Kameras, die Einsätze nicht ganz objektiv oder aus dem falschen Winkel heraus filmen. Die Bodycams der Polizisten selbst könnten dabei ein Gegengewicht sein, das konsequent wichtiger für die Sicherheit und die Beweismittellast ist.

Bei Axon Enterprise ist neben dem Megatrend Sicherheit jedoch die Cloud überaus attraktiv. Über die Evidence.com-Plattform können die Inhalte der Bodycams konsequent gespeichert und aufbewahrt werden. Für die Behörden ist das eine Möglichkeit, die Inhalte noch im Nachhinein zu sichten. Oder auch zu teilen und bequem im Büro zu ermitteln. Ein Service, der für Axon Enterprise mit wiederkehrenden Umsätzen in Form von Abonnements einhergeht. Immerhin: Die Cloud-Erlöse stehen für knapp ein Drittel der ausgewiesenen Jahresumsätze von zuletzt 681 Mio. US-Dollar ein.

Eine junge, dynamische Wachstumsgeschichte

Axon Enterprise bietet daher die Möglichkeit, von den Megatrends Sicherheit und der Cloud zu profitieren. Allerdings auf eine ziemlich spannende Art und Weise. Das Wachstum ist dabei mit einem Umsatzanstieg von zuletzt 28 % im Jahresvergleich ein wenig moderater. Allerdings: Der Trend könnte beständig sein.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 9,7 Mrd. US-Dollar ist die fundamentale Bewertung vergleichsweise klein. Auf Basis des letzten Jahresumsatzes liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 14,2. Auf Basis des vierten Quartals sogar bei lediglich knapp über 11. Damit könnte die Chance ziemlich attraktiv sein, um von den Trends Sicherheit und Cloud zu profitieren.

Der Artikel Megatrends Cloud & Sicherheit mit Milliarden-Potenzial: Das ist deine Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images