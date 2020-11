Neue Mobilitätsangebote auf Erfolgskurs: Trendreport bestätigt wachsende Bedeutung von Auto Abos wie SIXT+

Trendreport belegt steigende Bedeutung von flexiblen Mobilitätsangeboten wie Auto Abos und nennt SIXT als den mit Abstand bekanntesten Auto Abo-Anbieter



SIXT reagiert mit dem Auto Abo SIXT+ auf die veränderten Bedürfnisse der Kunden und macht den Zugang zu flexibler Mobilität mit aktueller Angebots-Offensive dank Umsteigebonus, Treuerabatt und Black Friday-Deal noch einfacher



Konstantin Sixt: „Die positive Resonanz auf unser Auto Abo SIXT+ zeigt, dass wir genau die richtige Strategie verfolgen.“



Pullach, 26. November 2020 - Seit Beginn der Corona-Krise wurde deutlich, dass die Menschen die Nutzung eines Mietwagens als sinnvolle und vergleichsweise sichere Mobilitätsalternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln schätzen. Zugleich zeichnet sich ab, dass sich die Mobilitätsbedürfnisse auch über die Krise hinaus verändern werden: Der aktuelle Trendreport des Marktforschungsinstituts Puls zeigt, dass flexible Autonutzung und Angebote wie Carsharing und vor allem Auto Abos in Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen.

Während Autokauf über Barzahlung oder Finanzierung nach Einschätzung der Befragten deutlich an Relevanz verlieren wird, steigt die Bedeutung von Auto Abos: Bereits jeder Vierte (26 Prozent) rechnet damit, dass das Thema Auto Abos in fünf Jahren wichtig ist. Dabei sagten fast 40 Prozent der Befragten, dass ihnen eine attraktive Monatsrate wichtiger als die Automarke ist. Hier kann SIXT+ punkten: Auto Abo-Kunden bekommen nicht nur die neuesten Modelle verschiedener Marken und Fahrzeugkategorien. In einem aktuellen Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv geht SIXT zudem mit dem Auto Abo SIXT+ mit voller Punktzahl (100 von 100 möglichen Punkten) als klarer Testsieger hervor und überzeugt vor allem mit günstigen Preisen.

SIXT mit Abstand bekanntester Auto Abo-Anbieter im Markt

Das neue Auto Abo Angebot SIXT+, das mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und fünf weiteren europäischen Ländern verfügbar ist, wird sehr gut angenommen. In den wenigen Monaten seit dem Launch im Juni 2020 wurde bereits eine sehr hohe vierstellige Zahl an Verträgen abgeschlossen. Laut Trendreport des Marktforschungsinstituts Puls ist SIXT bereits heute die mit Abstand bekannteste Marke für Auto Abos: Knapp jeder Zweite (46 Prozent) in Deutschland kennt SIXT als Auto Abo-Anbieter.

Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand (CSO) der Sixt SE: „Wir orientieren uns bei SIXT stets an den Bedürfnissen der Kunden. Die neuen Erkenntnisse bestätigen, dass innovative Mobilitätsangebote auch über die Krise hinaus immer wichtiger werden und hohe Wachstumspotenziale bergen. Die positive Resonanz auf unser Auto Abo SIXT+ zeigt, dass wir genau die richtige Strategie verfolgen. Mit SIXT+ bieten wir unseren Kunden flexible Mobilität zu sehr attraktiven Konditionen.“

Aktuelle Aktions-Offensive von SIXT+ und extra Black-Friday-Deal

Um Kunden den Zugang zu Auto Abos noch einfacher zu gestalten, hat SIXT aktuell eine Aktions-Offensive mit attraktiven Angeboten für Neukunden gestartet und geht damit konkret auf die veränderten Mobilitätsbedürfnisse ein: Alle SIXT+ Kunden, die eine Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln suchen, bekommen aktuell für drei Monate einen Umsteigebonus in Höhe ihres ÖPNV-Monats- bzw. Jahrestickets von bis zu 70 Euro im Monat. Mit dem Treuevorteil wird außerdem nach einer Laufzeit von mindestens 6 Monaten die Startgebühr von 199 Euro zurückerstattet. Und mit dem extra Black-Friday-Deal entfällt die Startgebühr für Neukunden bei einem Vertragsabschluss am Freitag, dem 27. November 2020, sogar komplett.

Das Rundum-Sorglos-Paket mit SIXT+

SIXT+ bietet Privat- und Geschäftskunden ein flexibles Auto Abo inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung, Werkstattkosten, TÜV, Service und vielem mehr - ohne die langfristige finanzielle Verpflichtung, die der Kauf und Besitz eines Autos mit sich bringt. Das Produkt ist mittlerweile in Deutschland sowie in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Spanien und in den USA verfügbar.

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:

Sixt SE

Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

Mail: pressrelations@sixt.com