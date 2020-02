NXP Semiconductors erweitert die weltweite Nutzung der Workiva-Plattform zur Effizienzsteigerung und Risikominderung

Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden vernetzten Berichts- und Compliance-Plattform, gibt heute bekannt, dass das niederländische Unternehmen NXP Semiconductors die Workiva-Plattform einsetzt, um die Einreichung von Meldungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde zu rationalisieren und die Verfahren im Rahmen des Sarbanes Oxley Act (SOX) zu modernisieren.

„Wir nutzen die Workiva-Plattform, um Zeit bei unseren Berichtsprozessen zu sparen und die Effizienz unserer gesamten Finanzorganisation zu steigern“, sagte Bryan Moiles, Assistant Corporate Controller bei NXP. „Wir haben Teams in den Niederlanden und den USA und die Workiva-Plattform ist die einzige Lösung, die den 24-Stunden-Betrieb ermöglicht, sodass ich mich um die Versionskontrolle nicht kümmern muss.“

Mit Workiva erstellen Moiles und sein Team automatische Aktualisierungen, verfolgen jede Änderung und arbeiten nahtlos mit Kollegen auf der ganzen Welt in Echtzeit zusammen, um vertrauenswürdige Berichte und aufsichtsrechtliche Mitteilungen zu erstellen.

„Die Workiva-Plattform ist unsere einheitliche zuverlässige Quelle für alle Berichte“, sagte Moiles. „Da alle Elemente miteinander vernetzt sind, können wir sehr zeitnah reagieren, wenn wir Änderungen in letzter Minute erhalten.“

NXP nutzt Workiva zur Verknüpfung der Risikokontrollmatrix, Prozess-Narrative und Flussdiagramme rund um SOX und generiert einen straffen Workflow für Teammitglieder und andere für Genehmigungen zuständige Personen direkt in ihren Dokumenten und Berichten. „Workiva macht die Interaktion somit sehr einfach, sodass unsere Teams eine größere Motivation haben, einzugreifen und Dinge umzusetzen“, so Harris.

Moiles und sein Team planen die Erkundung weiterer Einsatzmöglichkeiten für Workiva. Ende 2019 wechselte NXP den Status für Meldungen von einem ausländischen Privatemittenten (Foreign Private Issuer) in ein US-amerikanisches Unternehmen. „Wir müssen neue Dokumente erstellen. Wir müssen immer noch verschiedene gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlüsse für die lokalen Gerichtsbarkeiten erstellen und wir müssen neue Fristen einhalten“, sagte Moiles. „Die Workiva-Plattform hilft uns bei der Einhaltung dieser Termine.“

„Mein Ziel ist es, meine Abteilung schlussendlich zu besseren Geschäftspartnern zu machen“, ergänzte Moiles. „Ich sehe dem Ausbau unserer Finanzorganisation mithilfe von Workiva mit großer Spannung entgegen.“

Über Workiva

Workiva, führender Cloud-Anbieter von vernetzten Berichts- und Compliance-Lösungen, wird von Tausenden Unternehmen in 120 Ländern genutzt, darunter staatlichen Behörden und über 75 Prozent der Fortune-500®-Unternehmen. Unsere Kunden haben über fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Verlässlichkeit ihrer Informationen zu erhöhen, Risiken zu mindern und Zeit zu sparen. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) finden Sie unter workiva.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200227005483/de/

