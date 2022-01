Reconstruction Agency: Einladung zur Online-Besichtigungstour „TSUNAGARU TOHOKU Iwate & Miyagi und Fukushima“

Reconstruction Agency: „Projekt zur Verbreitung von Informationen für den Wiederaufbau der vom Großen Ostjapanischen Erdbeben betroffenen Gebiete, Geschäftsjahr 2021“*

Einreichungszeitraum: 27. Dez. (Montag) bis 28. Jan. (Freitag)

Am 11. März jährte sich das Große Ostjapanische Erdbeben zum zehnten Mal. Die Reconstruction Agency wird zwei Online-Besichtigungstouren durchführen: eine Tour durch die Präfekturen Iwate und Miyagi sowie eine Tour durch die Präfektur Fukushima, um das Wissen über den aktuellen Stand des Wiederaufbaus in den drei von der Katastrophe betroffenen Präfekturen zu auszuweiten.

Das Hauptthema der Tour durch Iwate und Miyagi ist die Erholung von den Schäden, die der Tsunami in der Fischereiindustrie verursacht hat, während das Hauptthema der Tour durch Fukushima die Erholung der Landwirtschaft von den Schäden ist, die durch die Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi der Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. verursacht wurden. Die Teilnehmer werden auch die Gelegenheit haben, mit den Menschen in den betroffenen Gebieten zu sprechen, und sie werden Kostproben von Lebensmitteln und Getränken erhalten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

*Die Nippon Travel Agency Co. nimmt an dem „Projekt zur Verbreitung von Informationen für den Wiederaufbau der vom Großen Ostjapanischen Erdbeben betroffenen Gebiete, Geschäftsjahr 2021“ teil und ist beauftragt, als Sekretariat für die Reconstruction Agency zu fungieren.

Datum und Uhrzeit (1) Besichtigungstour Iwate & Miyagi „TSUNAGARU TOHOKU Iwate & Miyagi“: 15. Feb. (Dienstag) 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr (2) Besichtigungstour Fukushima „TSUNAGARU TOHOKU Fukushima“: 15. Feb. (Dienstag) 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr *Änderungen der Start- und Endzeiten vorbehalten. *Sie können an einer einzelnen Tour oder an beiden Touren teilnehmen. Die Einladung richtet sich anBotschaften und ausländische Medienvertreter in Japan *Maximal 50 Pakete mit Lebensmittel- und Getränkeproben stehen für die Teilnehmer zur Verfügung, die sich für die jeweilige Tour anmelden. Bitte beachten Sie, dass bei einer großen Anzahl von Bewerbern möglicherweise nur jeweils ein Paket an die jeweilige Botschaft oder Mediengesellschaft verschickt wird. Teilnahmegebühr: Kostenlos Art der Teilnahme Zoom-Webinar *Die URL wird den Bewerbern ca. am 8. Feb. (Dienstag) zugeschickt. Bewerbungszeitraum: 27. Dez. (Montag) bis 28. Jan. (Freitag) *Die Registrierung ist bis zum 28. Januar (Freitag) verlängert worden. Bewerbungs-Website Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung über die nachfolgende URL ein. https://va.apollon.nta.co.jp/TSUNAGARU_TOHOKU/

Reconstruction Agency, Management-Sekretariat des Projekts zur Verbreitung von Informationen

(Teil der Vertriebsabteilung öffentlicher Sektor und Unternehmen, Nippon Travel Agency Co.)

Weihai Chang

E-Mail: tsunagaru_tohoku@nta.co.jp Tel: +81-3-5402-6400

Geschäftszeiten: 9.45 Uhr bis 17.45 Uhr japanischer Zeit

(samstags, sonntags und an japanischen Feiertagen geschlossen)