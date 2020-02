Regierung fördert E-Auto-Käufe mit mehr als zwei Milliarden Euro

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat für Förderanreize beim Kauf von Elektroautos in den nächsten Jahren mehr als zwei Milliarden Euro eingeplant.

"2020 stehen rund 290 Millionen Euro zur Verfügung. Rund 1,8 Milliarden Euro sind für 2021 bis 2024 in der Finanzplanung vorgesehen", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch in Berlin. Es liege im Interesse der Regierung, dass so viele E-Autos wie möglich zugelassen würden. Junge Gebrauchtwagen seien in die Förderung mittlerweile eingearbeitet.

Die Bundesregierung hat im Rahmen des Klimapakets eine höhere und längere Förderung von Elektro- und Hybridautos beschlossen, den sogenannten Umweltbonus. Dieser soll ab Februar fließen. Die Prämie für E-Autos mit einem Netto-Listenpreis bis zu 40.000 Euro steigt von 4000 auf 6000 Euro. Die Prämie für Plug-In-Hybride, die zusätzlich zum Sprit an der Zapfsäule Strom aus der Steckdose tanken können, erhöht sich von 3000 auf 4500 Euro. Für Autos mit einem Kaufpreis von über 40.000 Euro soll der Bonus um 25 Prozent auf 5000 Euro klettern. Gefördert werden soll bis zu einem Neuwagenpreis von 65.000 Euro pro Auto. Die Hersteller übernehmen wie bisher die Hälfte des Zuschusses. Für das Vorhaben hat die Bundesregierung gerade grünes Licht aus Brüssel bekommen.