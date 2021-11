RIVIAN ist das #1 IPO des Jahres! Und Inflation belastet Tech...

Replaced by the video

Der eAuto-Hersteller Rivian, an dem Ford und Amazon beteiligt ist, geht mit wehenden Fahnen heute an die Nasdaq. Der Zuteilungskurs wurde mit $78 festgelegt und damit weit über der ursprünglichen Spanne von $57 bis $62. Solide Ergebnisse und Aussichten fachen ausserdem die Aktien von DoorDash an. Die 7 Milliarden Euro Übernahme von Wolt Enterprises wird von der Wall Street Analysten zudem positiv beurteilt. Abwärts geht es dafür bei Coinbase. Hier sollten Anleger jedoch beachten, dass die Zahlen nicht so schlecht waren, wie die Schlagzeilen auf den ersten Blick signalisieren.

0:00 - Intro

0:25 - Verbraucherpreise gestiegen

3:52 - Inflation entspannt sich?

6:45 - Risiko Lohn-/Preisspirale

7:39 - Inflation belastet Tech

8:48 - Leichter Rücksetzer

10:19 - Coinbase verliert, Doordash gewinnt

10:43 - Rivian-IPO

14:10 - Adidas, Tencent, Disney

15:34 - Coinbase, DoorDash

18:53 - FuboTV sinkt

20:00 - Philip Morris, Magna, Zillow

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet