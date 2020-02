Trump stellt Steuersenkungen für die Mittelschicht in Aussicht

New Delhi (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Steuerentlastungen für die Mittelschicht angekündigt.

Seine Regierung werde diese in nicht allzu ferner Zukunft bekanntgeben, sagte Trump am Dienstag am Rande eines Staatsbesuchs in Indien. Mit Blick auf das Nachgeben der Wall-Street-Kurse am Montag aufgrund der globalen Ausweitung der Coronavirus-Epidemie sagte Trump, die USA hätten gute Voraussetzungen, die Infektionswelle zu bewältigen.

Trump, der seit Monaten für seine Wiederwahl bei der Präsidentenwahl im November wirbt, sagte vor Vertretern der ihn begleitenden Wirtschaftsdelegation, die Aktienkurse würden steigen, wenn er gewinne. "Wenn ich nicht gewinne, werden Sie einen Börsen-Crash erleben, wie es ihn nie zuvor gegeben hat."