VIACOMCBS - Das war es mit dem Hype!

Gemunkelt wurde darüber schon eine ganze Weile, seit gestern ist die Katze aus dem Sack. Der Medienkonzern ViacomCBS wird den Kapitalmarkt anzapfen und neue Aktien ausgeben. Geplant seien Einnahmen von rund 3 Mrd. USD, 2 Mrd. USD durch Ausgabe neuer B-Aktien und 1 Mrd. USD in Form von neuen A-Aktien. Das Ziel sei es, mit den neuen Geldern den Streamingbereich weiter auszubauen. Erst vor wenigen Wochen hatte ViacomCBS den Streamingservice Paramount+ gestartet. Bis zum Jahr 2024 will das Management insgesamt 5 Mrd. USD in diesem Bereich ausgeben. Das Ziel sei es, in drei Jahren rund 65 bis 75 Mio. Streamingkunden zu gewinnen.

Das Timing für die Kapitalmaßnahme hätte angesichts einer Kursverzehnfachung seit dem Coronacrashtief kaum besser sein können. Die Aktie von ViacomCBS hat sich innerhalb eines Jahres sage und schreibe verzehnfacht. Somit fällt die Verwässerung deutlich überschaubarer aus als es noch vor Monaten der Fall gewesen wäre. Aus technischer Sicht ist die Fahnenstange mit den Verlusten in dieser Woche gebrochen und die Fahne könnte nun zu Boden fallen. Dabei dürfte sie zunächst im Unterstützungsbereich zwischen 70,10 und 68,10 USD aufschlagen. Im Bereich der ehemaligen Hochs bestünde die erste Möglichkeit für die Käufer, eine Stabilisierung herbeizuführen.

Beschweren könnte sich aber auch niemand, wenn die Korrektur deutlich weiter ginge, beispielsweise in den Bereich der EMAs 50 und 200 und der Horizontalen um 45,00 USD. Bleibt es bei der Wochenkerzenkonstellation, wäre in jedem Fall eine mittelfristige Umkehr angezeigt. Erst bei dreistelligen Kurse dürften die Bullen wieder durchziehen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,29 27,60 28,28 Ergebnis je Aktie in USD 3,73 4,17 4,40 KGV 20 18 17 Dividende je Aktie in USD 0,96 0,96 0,96 Dividendenrendite 1,29 % 1,29 % 1,29 % *e = erwartet

ViacomCBS-Aktie (Wochenchart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)