10.000 Euro in einen MSCI World ETF stecken und 10 Jahre warten – das ist das Ergebnis

ETFs, also börsengehandelte Fonds, die den MSCI World Index abbilden, sind bei Anlegern auf der ganzen Welt extrem beliebt. Und das hat auch seinen Grund. In den vergangenen zehn Jahren hätte man nicht viel mehr machen müssen, um eine Menge Geld zu verdienen. Eine einmalige Investition in einen solchen ETF hätte schon gereicht.

Der MSCI World Index beinhaltet mehr als 1.500 Unternehmen aus aller Welt. Allerdings sind US-Aktien in diesem Index dominant. Die starken Kursanstiege in den USA haben deshalb auch dem MSCI World zu starken Kursgewinnen verholfen. Insgesamt haben die US-Aktien sogar einen Anteil von fast 70 % am gesamten Index.

Dass die großen Technologiekonzerne, die in den letzten Jahren starke Kursgewinne verbucht haben, größtenteils aus den USA stammen, ist also auch für Anleger in einen MSCI World-ETF von Vorteil.

10.000 Euro über 10 Jahre in einen MSCI World ETF angelegt ergibt?

Aber was wäre konkret aus einer Investition von nur 10.000 Euro geworden, wenn man vor genau zehn Jahren investiert hätte?

Am 17.03.2012 stand der MSCI World Index bei 1.325 Punkten. Heute steht der Index schon bei 2.936 Punkten! Hätte man also vor zehn Jahren 10.000 Euro investiert, wären daraus bis heute etwa 22.158 Euro geworden! Man hätte also im Durchschnitt mehr als 8 % Rendite pro Jahr erzielt. Und das, ohne dafür viel tun zu müssen. Tatsächlich ist das Einzige, was dafür nötig gewesen wäre, dieser einmalige Kauf vor zehn Jahren. Danach hätte man sich zurücklehnen und sich anderen Dingen widmen können.

Aber kann man ein so exzellentes Ergebnis auch erwarten, wenn man heute einsteigt? Immerhin müsste der Index dafür in zehn Jahren einen Stand von mehr als 6.000 Punkten erreichen.

Die Antwort darauf ist ein klares Jein. Die Wahrscheinlichkeit, auch in den nächsten zehn Jahren zumindest einen Wertzuwachs von einigen Prozent pro Jahr zu erzielen, ist sehr groß. Aber vermutlich wird das Ergebnis etwas schwächer ausfallen.

Werden die nächsten 10 Jahre ähnlich gut laufen?

Denn betrachtet man beispielsweise den Zeitraum von Anfang 2001 bis Ende Februar 2022, ist die Rendite des MSCI World mit durchschnittlich 6,3 % schon ein ganzes Stück schwächer. Die ersten 10 Jahre sind also nicht annähernd so gut gelaufen wie die letzten 10 Jahre. Trotzdem ist eine jährliche Rendite von 6,3 % immer noch ein hervorragendes Ergebnis, mit dem man mehr als zufrieden sein kann.

Insbesondere wenn man sich aber vor Augen führt, dass in diesen Zeitraum auch die Finanzkrise fällt, ist es eigentlich schon beeindruckend, dass man dennoch eine so gute Rendite erzielen konnte. Aber es zeigt nun mal auch, dass die Ergebnisse der letzten zehn Jahre nicht unbedingt als der Normalfall angesehen werden können. Wenn man über einen Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren verfügt, ist es aber fast schon garantiert, dass man am Ende dieses Zeitraums sehr viel Geld verdient haben wird.

