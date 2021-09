10.000 Euro vor 10 Jahren in die Nintendo-Aktie investiert: So viel Geld hättest du heute!

Stell dir vor, du hättest vor zehn Jahren 10.000 Euro in die Nintendo-Aktie investiert. Wenn du diesen Schritt gegangen bist, müsstest du diesen Artikel vermutlich nicht lesen. Mit Blick in dein Depot wüsstest du schließlich, wie viel Geld du heute hättest.

Aber lass uns diesen Gedanken trotzdem aufgreifen. Nämlich dahin gehend, was aus einer Investition von 10.000 Euro in die Nintendo-Aktie bis heute geworden wäre. Natürlich auch mit dem Blick darauf, ob die Aktie langfristig orientiert weiterhin ein Kauf sein könnte.

10.000 Euro vor zehn Jahren in die Nintendo-Aktie investiert

Lass uns heute einiges ein wenig beschleunigen. Nämlich die Frage, was aus 10.000 Euro investiert in die Nintendo-Aktie bis heute geworden wäre. Um vielleicht einen kurzen Weg zu gehen: Damals notierte die Aktie noch auf einem Aktienkurs von ca. 14,98 Euro, aufgerundet sagen wir einfach einmal 15,00 Euro. Heute hingegen finden wir die „günstigere“ Aktie bei 52,00 Euro wieder. Eine ähnliche Performance hätte es natürlich auch bei der Aktie gegeben, die jetzt bei 422,00 Euro notiert.

Wie auch immer: Das entspricht einer Wertsteigerung von 246,66 %. Oder anders gesagt: Aus den vor zehn Jahren investierten 10.000 Euro in die Nintendo-Aktie wären bis heute 34.666 Euro geworden. Über den besagten Zeitraum hätte es außerdem noch eine nette Dividende gegeben. Da diese Zahlungen teilweise jedoch stark geschwankt haben, lassen wir das für heute einfach mal weg.

Stattdessen wollen wir einen Blick auf die Gründe riskieren, warum die Nintendo-Aktie derart solide performt hat. Immerhin hätte das einer durchschnittlichen Performance von 13,23 % pro Jahr entsprochen, was eine absolut solide Performance gewesen wäre. Die Gründe dürften vielfältig sein, sind jedoch letztlich vor allem auf einen Erfolg im Konsolengeschäft zurückführbar. Insbesondere die Switch ließ die Investoren die Zeiten der durchwachsenen Wii U vergessen lassen. In Zeiten von COVID-19 gab es zuletzt außerdem ein außerordentlich großes Interesse an der Konsole.

Aber auch andere Dinge hätten aus den investierten 10.000 Euro in die Nintendo-Aktie den Erfolg gemacht. Beispielsweise Pokémon Go, das einen Ausflug in die Welt der mobilen Spiele gewesen ist, war eine Wiederbelebung für die Aktie. Bleibt eigentlich bloß die Frage: Besitzt die Aktie noch weiteres Potenzial?

Spannende neue Pläne

Grundsätzlich können wir eines natürlich festhalten: In irgendeiner Weise dürfte die Nintendo-Aktie den Erfolg der Switch replizieren müssen, damit auch heute investierte 10.000 Euro eine solide Wertsteigerung bringen. Eine Nachfolgerkonsole dürfte früher oder später zwangsläufig erscheinen müssen. Idealerweise eine vergleichbar starke.

Aber auch andere Bereiche wie das Merchandising oder die Freizeitparks sind vielversprechend. Sowie möglicherweise zeitloser und unzyklischer. Wenn das Management vier Freizeitparks eröffnet hat, könnte die operative Basis eine bedeutende Erweiterung erleben. Sowie stärkere, unzyklischere Umsätze.

Ich jedenfalls habe erst kürzlich in die Nintendo-Aktie investiert. Es sind zwar keine 10.000 Euro gewesen, aber die Position ist möglicherweise noch ausbaufähig. Zu meiner Wette gehört auch, dass Klassiker wie Super Mario, Zelda und andere Formate Spielerherzen auch in Zukunft höherschlagen lassen. Ein qualitativ interessanter Konzern, wenn du mich fragst.

Der Artikel 10.000 Euro vor 10 Jahren in die Nintendo-Aktie investiert: So viel Geld hättest du heute! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Daniela Uhr