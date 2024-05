Rückblick:

Die abgelaufene Handelswoche war recht bewegungsarm am Devisenmarkt. Es fehlten die Impulse in Form von wichtigen Makrodaten. Zudem dürften einige Marktteilnehmer den Feiertag in Frankreich und Deutschland am vergangenen Donnerstag für ein längeres Wochenende genutzt haben. Das Euro/Dollar-Währungspaar bewegte sich in einer engen Handelsspanne von circa 60 Pipo im Bereich 1,0725 bis 1,0785 Dollar.

Ausblick:

Der Höhepunkt der bevorstehenden Handelswoche sind ohne Zweifel die anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Am Dienstagnachmittag um 14:30 Uhr werden die Produzentenpreise veröffentlich. Am Mittwochnachmittag um die gleiche Uhrzeit stehen die Konsumentenpreise auf dem Kalender.

Auch neue US-Einzelhandelsdaten werden zeitgleich veröffentlicht. Aus der Eurozone stehen im Wochenverlauf lediglich Daten aus der zweiten Reihe an. Der Fokus der Händler wird daher ganz klar auf den Inflationsdaten am Dienstag- und am Mittwochnachmittag liegen.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar läuft zum Start in die neue Handelswoche in den Bereich des Horizontalwiderstands um 1,0800 Dollar und dürfte es daher zum Wochenstart zunächst schwer haben, weiter voranzukommen auf der Oberseite.

Gelingt aber im Umfeld der oben angesprochenen Makrodaten ein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich 1,0800/20 Dollar, wären weitere Zugewinne Richtung 1,0900/50 Dollar drin aus charttechnischer Sicht.

Sollten die US-Inflationsdaten allerdings deutlich über den Erwartungen liegen, würde der Greenback aller Voraussicht nach neuen Rückenwind bekommen. In dem Falle wäre ein erneuter Abtaucher des Euro in Richtung 1,07-Dollar-Marke einzuplanen.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 11 Uhr ZEW Index/ 14:30 Uhr US Produzentenpreise/ 16 Uhr Powell-Rede

Mittwoch: 14.30 Uhr US-Konsumentenpreise & Einzelhandelsumsätze

Donnerstag: 14:30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe

Freitag: nur Daten aus der zweiten Reihe