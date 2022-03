20 % Rendite pro Jahr: Dieser einfache Trick funktioniert seit 50 Jahren

Ein einfacher Trick entpuppt sich an der Börse oft als Falle. Sei es das totsichere Muster, das schon bald zur Kursexplosion führt, oder das angebliche Insider-Wissen, das schon lange keines mehr ist.

Aber auch die komplizierten Modelle haben ihre Tücken. Nicht wenige Analysten prüfen jedes Wort in den Bilanzen. Immer in der Hoffnung, zwischen den Zeilen eine versteckte Botschaft zu finden.

Als ganz besonders gruselig empfinde ich die Damen und Herren der technischen Analyse. Diese Zunft malt gerne bunte Bilder in die Kurse und tut so, als wäre die Prognose von Aktienkursen eine exakte Wissenschaft. Da würde ich eher zum Horoskop greifen.

Kurzum: Erfolg an der Börse ist weder über einfache noch über komplizierte Tricks zu haben. Mit einer Ausnahme. Denn wenigstens einen einfachen Trick lasse ich an der Börse jederzeit gelten. Nicht nur, aber auch, weil Börsenlegende Warren Buffett diesem Trick eine Rendite von über 20 % zu verdanken hat.

Irgendetwas muss Warren Buffett sehr richtig machen

Im Alter von 25 Jahren begann Warren Buffett offiziell seine Börsenkarriere. In Wahrheit brannte er schon viel früher für Aktien und Geschäftsmodelle. Mittlerweile ist Buffett 90 Jahre alt und damit der mittlerweile dienstälteste Investor des Planeten.

Wer so lange im Geschäft bleibt, muss irgendetwas sehr richtig machen. Denn Glück kann man haben, aber sicher nicht konstant über einen Zeitraum von über 50 Jahren.

Zudem konnte Warren Buffett im Durchschnitt eine mehr als doppelt so hohe Rendite wie der Gesamtmarkt erwirtschaften. Wenn da mal kein exklusiver Trick mit im Spiel ist!

Ein einfacher Trick, der im Grunde doch so schwer ist

Der Trick ist, immer und überall einen grenzenlosen Optimismus an den Tag zu legen. Das klingt so einfach und ist doch oft so schwer.

Gerade in diesen Tagen ist grenzenloser Optimismus wieder Mangelware. Neue Kriege, neue Krankheiten, Katastrophen überall. Die Welt ist ganz offensichtlich in einem Abwärtsstrudel gefangen.

Genau das hätte man auch in den 1970er-Jahren denken können, als der Kalte Krieg und soziale Unruhen jeglichen Optimismus im Keim erstickten. Oder in den 1980er-Jahren, als der Schwarze Montag die damaligen Investoren mit dem ersten echten Börsencrash nach dem Zweiten Weltkrieg schockierte.

In jenen Jahren war auch Warren Buffett aktiv. Und kaufte Aktien wie eh und je.

Wer konstant erfolgreich sein will, muss grenzenlos optimistisch sein

Wer die Geschichte der Menschheit kennt, weiß genau, dass es nicht einfach ist, konstant und grenzenlos optimistisch zu bleiben. Doch wer zu dieser Einstellung fähig ist, hat offenbar ein Ass im Ärmel.

Der Trick ist im Grunde so herrlich unintuitiv. So einfach, dass man gar nicht wagt, ihn ernst zu nehmen.

Ganz ehrlich: Jeder kann hin und wieder durch Zufall eine Rendite von 20 % abstauben. Doch wer das Jahr für Jahr über mehr als 50 Jahre hinweg schaffen möchte, muss grenzenlos optimistisch sein.

Foto: Getty Images