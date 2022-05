NEL - Eine Chance für Aktionäre?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,247 € (L&S)

Hierzulande werden Wasserstoff-Aktien derzeit sehr aktiv gehandelt, was nicht zuletzt u.a. auch an den zum Teil dramatischen Kursverlusten sowohl in der Plug-Power-Aktie als auch in der Nel-Aktie liegen dürfte. Letztere zeigt sie jedoch noch deutlich positiver als die Anteilsscheine des Mitbewerbers (siehe hier). Verantwortlich dafür ist die Tatsache, dass die jüngste Abwärtsbewegung erneut im mittelfristigen Supportbereich ab ca. 1,125 EUR zum Stehen gekommen ist. Bereits am Dienstag wurde dieser Supportbereich erreicht, aber erst heute kann man sich ein wenig nach oben absetzen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen gewinnt die Nel-Aktie knapp 8 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs.

Technisch gesehen stellt die aktuelle Entwicklung eine interessante Chance dar. Im Grunde besteht direkt die Möglichkeit, einen kleinen Boden auszubilden und eine neue Kaufwelle in Richtung 1,75-2 EUR zu starten. Dabei darf der Kurs auf der anderen Seite maximal kurz unter das bisherige Tief bei 1,051 EUR abtauchen.

NEL ASA

Sollte es hingegen nachhaltig unter dieses gehen, ist Vorsicht geboten. Die bärische Tendenz der letzten Monate könnte sich dann nach unten beschleunigen, vor allen Dingen, wenn auch der Preisbereich von einem Euro nachhaltig unterschritten wird.

Fazit: Zugegebenermaßen habe ich einige Bedenken, den großen Supportbereich um 1,15 EUR zu kaufen. Immerhin wurde dieser Preisbereich schon mehrfach getestet, ein neuer Bullenmarkt wollte sich aber schlichtweg nicht einstellen. Das erhöht im ungünstigsten Fall das Risiko eines bärischen Ausbruchs. Noch aber hat der Support bestand und Investoren müssen die Daumen drücken, dass es die Bullen momentan einfach nur nicht eilig haben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)