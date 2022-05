Opening Bell: Rallye am Dienstag | China-Tech | Home Depot | United | Walmart | Twitter

Walmart gehört zu den größeren Verlieren des Tages. Gewinn und Aussichten verfehlen die Erwartungen, man sieht klar und deutlich, wie Inflation und steigende Kosten die Margen untergraben.

Bei Home Depot läuft es dafür umso besser, hier konnte man hier konnte man Preiserhöhungen erfolgreich weiterreichen und die Gewinnmargen halten. Die Aussichten werden angehoben.

Im Großen und Ganzen hilft auch der chinesische Aktienmarkt, namentlich die Öffnung der Wirtschaft in Shanghai und sehr gute Ergebnisse bei JD.com.

Und die Tatsache, dass in den USA die Stimmung am Aktienmarkt so schlecht ist, das zeigt die aktuelle Umfrage der Bank of America bei den globalen Asset- und Fondsmanagern, und wenn das ein Kontra-Indikator ist, schreit das eigentlich nach einer Fortsetzung der Bärenmarkt-Rallye.

