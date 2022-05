DGAP-News: beaconsmind AG stärkt Sales-Team und legt Grundstein für weitere Expansion in Indien und Saudi-Arabien (deutsch)

beaconsmind AG stärkt Sales-Team und legt Grundstein für weitere Expansion in Indien und Saudi-Arabien

beaconsmind AG stärkt Sales-Team und legt Grundstein für weitere Expansion in Indien und Saudi-Arabien - Hohes Marktwachstum für Lösungen von beaconsmind zwischen 32 und 53 Prozent jährlich in Indien, Asien und Saudi-Arabien bis 2030 erwartet - Rd. 750.000 Stores in Indien und mehr als 10.000 Stores in Saudi-Arabien eignen sich schon heute für den Einsatz der beaconsmind-Lösungen - Indien als drittgrößter globaler Markt für E-Commerce ist hochattraktiv für Lösungen zur Verknüpfung digitalen und physischen Einkaufens Zürich, Schweiz - 23. Mai 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, treibt die internationale Expansion voran und hat ihr Sales-Team durch renommierte Experten in den Bereichen Vertrieb und Business Development weiter verstärkt. Mai 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, treibt die internationale Expansion voran und hat ihr Sales-Team durch renommierte Experten in den Bereichen Vertrieb und Business Development weiter verstärkt. Vivek Narayan Singla und Mahmoud Alawneh werden als Senior Sales Manager MENA & India beziehungsweise Sales Manager KSA die Expansion in neue Märkte weiter vorantreiben. Zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit gehören zudem die Neukundenakquise sowie die Erschließung von Kundenpotenzialen mit dem Aufbau entsprechender Sales-Strukturen, insbesondere in Indien und Saudi-Arabien. Vivek Narayan Singla war zuletzt als Chief Revenue Officer bei LPS Brands, einem führenden Unternehmen für digitales Marketing, unter anderem für den Vertrieb und das operative Wachstumsmanagement verantwortlich. Zuvor arbeitete er als Business Manager bei Google. Mahmoud Alawneh kommt von Bespin Global zu beaconsmind. Bei dem Cloud-Management-Anbieter verantwortete er als Enterprise Account Manager unter anderem die Neukundenakquise. Zuvor war Alawneh bei Oracle als Territory Sales Manager und bei Microsoft als Channel Sales Manager tätig. beaconsmind adressiert mit dem Ausbau des Sales-Teams strategiekonform zwei hochattraktive Wachstumsregionen für LBM-Lösungen. Renommierten Studien zufolge soll das Marktvolumen im Einzelhandel in Indien bis 2030 auf rd. USD 1,5 Billionen wachsen. Damit verbunden sind stark steigende Ausgaben des Handels in Shop-Infrastruktur, Technologie und Kundengewinnung. Insgesamt wird ein durchschnittliches jährliches Marktwachstum von rd. 32 Prozent in Indien und Asien für entsprechende Lösungen erwartet. Für Saudi-Arabien wird eine jährliche Nachfragesteigerung nach entsprechenden Technologieangeboten von durchschnittlich rd. 53 Prozent prognostiziert. In Indien und Saudi-Arabien eignen sich aktuell rund 760.000 stationäre Stores grundsätzlich für den Einsatz von Location-Based-Marketing-Lösungen. Max Weiland, CEO von beaconsmind: "Indien und Saudi-Arabien sind im Rahmen unserer Wachstumsstrategie für uns interessante Märkte mit großem Potenzial. Entsprechend freuen wir uns sehr, mit Vivek Narayan Singla und Mahmoud Alawneh zwei erfahrene Manager für den Vertrieb in diesen Regionen bei beaconsmind begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Expertise werden Vivek und Mahmoud wichtige Impulse für unser Wachstum liefern und so unsere erfolgreiche Entwicklung weiter vorantreiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam unsere gute Marktposition auch in neuen wachstumsstarken Regionen festigen werden." beaconsmind wird am 24. und 25. Mai 2022 am Indian Retail & eRetail Congress (IReC) in Bangalore, Indien, teilnehmen. Der IReC gehört zu den größten und bedeutendsten Veranstaltungen für Einzelhändler und Retailer in Asien. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com