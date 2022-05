Opening Bell: Gelähmte Wall Street | Apple | Nordstrom |Google

Schlittern wir in eine Rezession? Und wie tief kann der Aktienmarkt in schlimmsten Fall noch sinken? Das sind die beiden Fragen, die man an der Wall Street immer öfter hört. Hoffnungslosigkeit macht sich breit - insbesondere im Tech-Sektor.

Die Nachrichten-Agentur Nikkei berichtet, dass aufgrund der Lockdowns in China zumindest eines der neuen iPhone-Modelle verspätet auf den Markt kommen könnte. Der CEO von Google mahnt, dass auch die Tech-Industrie durch die makroökonomischen Risiken getroffen werden dürfte.