IRW-News: Crowd Media Holdings Ltd: Crowd Media Holdings Ltd: Ernennung des Chairman

IRW-PRESS: Crowd Media Holdings Ltd: Crowd Media Holdings Ltd: Ernennung des Chairman

Crowd Media Holdings Limited (ASX: CM8, ACN 083 160 909) (Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Sytze Voulon zum Non-Executive Chairman bekannt zu geben, der die Position des scheidenden Chairman Steven Schapera nach seinem am 11. März 2022 angekündigten Rücktritt übernimmt. Die Ernennung von Sytze wird am 25. Mai wirksam, und Steven bleibt bis zum 30. Juni 2022 als Non-Executive Director tätig.

Charts zu den Werten im Artikel MEDIA INTL INC. DL-,001

CROWN MEDIA HOLDINGS LTD.

Sytze trat am 30. September 2021 dem Vorstand von Crowd als Non-Executive Director bei und arbeitet seitdem eng mit dem CEO Idan Schmorak zusammen. Sytze, eine erfahrene Führungskraft mit Sitz in den Niederlanden, hat internationale Unternehmen in verschiedenen Branchen und Regionen geleitet und den Aufbau, die Skalierung und die Transformation dieser Unternehmen koordiniert. In seiner jüngsten Position war Sytze CEO von SYNLAB Analytics & Services, einem Geschäftsbereich von SYNLAB - Europas Nummer Eins unter den Dienstleistern im Bereich Medizinische Diagnostik.

Unter seiner Leitung erwirtschaftete SYNLAB Analytics & Services mit 2.300 Mitarbeitern in 11 Ländern einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro. Sytze führte erfolgreich einen Exit-Prozess durch, der im Jahr 2020 mit dem Verkauf der Abteilung an SGS im Vorfeld des anschließenden Börsengangs der SYNLAB Group abgeschlossen wurde.

Sytze stellt derzeit seine Erfahrung, seine Expertise und sein Networking als unabhängiger Strategie- und Managementberater bereit, um Start-up- und Scale-up-Unternehmen zu unterstützen.

Der scheidende Chairman Steven Schapera sagte: Es ist mir eine große Freude, das Staffelholz an Sytze weiterzugeben. Das Unternehmen ist in einer großartigen Verfassung und hat eine sehr gute Zukunft vor sich. Sytze verfügt über alle Fähigkeiten und Beziehungen, die notwendig sind, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.

Sytze Voulon sagte: Ich freue mich, die Rolle des Chairman von Crowd Media zu übernehmen, nachdem ich in den letzten sechs Monaten eng mit Idan und dem Board zusammengearbeitet habe. Angesichts der Fortschritte, die auf der KI-Plattform Talking Head erzielt wurden, freue ich mich über diese bevorstehende Phase für Crowd, in der es von der Entwicklung zur Monetarisierung übergehen wird. Ich möchte Steven für seine Beiträge zu Crowd danken, die das Unternehmen in die Lage versetzt, im kommenden Jahr an der kommerziellen Front Schwung aufzunehmen.

ENDE

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von CM8 zur Veröffentlichung bei der ASX freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Alfred Chan, Investor Relations

Crowd Media Holdings Limited

E: crowdmedia@principalir.com.au

Perth

202/37 Barrack Street

Perth WA 6000, AU

Amsterdam

Piet Heinkade, 95B

1019 GM Amsterdam, NL

ÜBER CROWD MEDIA

Crowd Media ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, das seine KI-Plattform für Anwendungen im Conversational Commerce nutzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65983

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65983&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000CM85

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.