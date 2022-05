Krypto Update: Balsam für die Bitcoin-Seele 🧘 Positive Crypto-News ohne Panik 🙏 | Börse Stuttgart

Charts zu den Werten im Artikel Bitcoin (BTC/USD)

► Darum geht's im Video: Ja, es gab längere Zeit kein Krypto Update mit Markus Miller und Richy… aber müssen die beiden gleich so übertreiben? 😅 Über zwei Stunden sprechen die Krypto-Experten über unzählige Themen von B wie Bitcoin über I wie Inflation bis Z wie Zinsen. Und weil das kein Mensch der Welt in einen charmanten Beschreibungstext verpacken kann, folgen die Schwerpunkte des heutigen Videos schlicht als Aufzählung: Kursverluste bei Bitcoin, LUNA & Co, Zinsen bei Währungen & Coins, neue Krypto-Pläne bei Commerzbank & Goldman Sachs, Ratschläge von Markus für volatile Zeiten, Staking von Kryptowährungen, Taproot und Taro und die Zukunft des Bitcoin, Krypto-Comeback von Meta und last but not least die Regulierung von digitalen Assets in der EU.



00:00 ► „Giftcocktail“ aus Geopolitik & Makroökonomie

16:15 ► Zinsen bei Fiat-Währungen vs. Krypto

22:40 ► Bitcoin am Tropf der Tech-Aktien

27:52 ► War Terra (LUNA) erst der Anfang?

55:56 ► 40% der BTC-Investoren im Minus?

01:04:18 ► Positive Krypto-News aus dem Finanzsektor

01:17:07 ► Keine Zinsen bei Kryptos? Schon mal von Staking gehört?

01:27:10 ► Treibt die Inflation die Krypto-Kurse an?

01:34:52 ► Taproot & Taro: Die Zukunft des Bitcoin?

01:42:42 ► Meta/Facebook mit Krypto-Comeback!

01:54:30 ► Keine Angst vor Wallet-Verbot in der EU!

02:09:15 ► Geschafft! 😊



