DGAP-News: Evotec erwirbt Zelltherapie-Produktionsanlage durch Akquisition von Rigenerand (deutsch)

Evotec erwirbt Zelltherapie-Produktionsanlage durch Akquisition von Rigenerand

^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges Evotec erwirbt Zelltherapie-Produktionsanlage durch Akquisition von Rigenerand 30.05.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * EVOTECS EVOCELLS-PLATTFORM INTEGRIERT FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND PRODUKTION VON QUALITATIV HOCHWERTIGEN "OFF-THE-SHELF" IPSC-ZELLTHERAPIEPRODUKTEN Hamburg, 30. Mai 2022: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung bekannt, unter der Evotec für 23 Mio. EUR 100 % der Anteile an Rigenerand Srl, einem führenden Zelltechnologieunternehmen, erwerben wird. Das 2009 als Spin-off der Universität Modena und Reggio Emilia gegründete Unternehmen Rigenerand ist ein innovatives Unternehmen auf dem Gebiet der cGMP-Herstellung von Zelltherapien. Mit der Akquisition gewinnt Evotec ein hervorragendes Team von Expert:innen für die cGMP-Herstellung von Zelltherapien. Rigenerand hat ihren Sitz in Medolla, Italien, etwa. 100 km südlich von Evotecs Campus Levi-Montalcini in Verona. Mit ihrem hochspezialisierten Team betreibt Rigenerand eine erstklassige zertifizierte Anlage, die eine moderne cGMP-Produktion mit Forschungslaboren, sowie Laboren zur Qualitätssicherung und zur Entwicklung integriert. Die Produktionsanlage, genannt "Cell Factory", besteht aus mehreren vollausgestatteten Reinräumen für die Herstellung komplexer zellbasierter Therapien. Insgesamt umfasst der Standort in Medolla in der Nähe von Modena 1.200 m² Hightech-Produktionsfläche mit Potenzial für signifikante Erweiterungen. Mit der Akquisition erweitert Evotec ihre Zelltherapie-Plattform EVOcells um eine spezialisierte, hochwertige cGMP-Produktionsanlage. Die lückenlose Integration der Forschung und Entwicklung mit internen GMP-Produktionskapazitäten ist im innovativen Zelltherapiebereich unerlässlich. Zwar wird der Umsatzbeitrag zu Beginn nicht erheblich sein, aber die Kombination von Rigenerands Produktionskapazitäten mit Evotecs außergewöhnlichen Forschungs- und Entwicklungskompetenzen wird es Evotec ermöglichen, neue integrierte Aufträge im innovativen Bereich Zelltherapie zu gewinnen. Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Zelltherapien sind eine aufregende und aufstrebende therapeutische Modalität mit breiter Anwendbarkeit in vielen Indikationsbereichen. Ausgehend von unserer führenden iPSC-Plattform ermöglicht Evotecs EVOcells-Plattform die Bereitstellung innovativer Zelltherapeutika von Entwicklungsbeginn bis zum Patienten. Aus Gesprächen mit unseren Partnern sowie unseren eigenen Beobachtungen in der Branche wissen wir, dass die horizontale Expansion und kurze Iterationszyklen bei der Skalierung im Bereich Zelltherapie essenziell sind. Wir sehen eine starke Nachfrage für die eigenständigen J.POD®-Anlagen von Just - Evotec Biologics in den USA und Europa, daher ist es der strategisch richtige Schritt, separat interne Kompetenzen und Kapazitäten aufzubauen. Wir heißen das Team von Rigenerand in der Evotec-Familie herzlich willkommen und freuen uns darauf, seine Fähigkeiten und sein Fachwissen für unsere Partner und letztlich die Patienten einzusetzen." Prof. Massimo Dominici, Gründer und Chief Scientific Officer von Rigenerand sowie Professor für Onkologie an der Universität Modena und Reggio Emilia, fügte hinzu: "Die Kombination von Rigenerand und Evotec ist eine einzigartige Gelegenheit für unser Team zu wachsen und natürlich weiterzuentwickeln. Das Feld der Zelltherapien expandiert rasant mit neuen Produkten und neuartigen Technologien, welche F&E-Fähigkeiten, Flexibilität in der Herstellung und Erfahrung in der Pharmaentwicklung erfordern. Die EVOcells-Plattform von Evotec und Rigenerands Technologien und Fähigkeiten, Zellen in Therapeutika umzuwandeln, sind eine einzigartige Kombination mit technologischen und logistischen Synergien. Mit einem hochmodernen cGMP-Technologiezentrum für die Herstellung von Zelltherapien wird der Zusammenschluss einen signifikanten Einfluss auf den Bereich der Zelltherapie auf europäischer Ebene haben." Luca Marini, Chief Executive Officer von Xyence Capital SGR, Hauptanteilseigner von Rigenerand, kommentierte: "Wir sind sehr stolz auf den Erfolg dieses Abschlusses, denn er zeigt unsere Kompetenz bei der Identifizierung von wissenschaftlichen Bereichen mit hohem Potenzial, wie der Zelltherapien und bei der Erwirtschaftung einer fairen finanziellen Rendite für unsere Investoren, die sich seit 2016 dafür entschieden haben, zur Entwicklung und zum Wachstum von Rigenerand beizutragen. Evotec ist der optimale industrielle Partner, um Rigenerand zu weiterem globalem Wachstum zu verhelfen. Nicht zuletzt freuen wir uns, dass wir die Voraussetzungen für eine Reihe von Vorteilen für die lokale Wirtschaft sowie die Grundlage für einen klaren wissenschaftlichen Fortschritt geschaffen haben, der den Zweck und ethischen Kern unserer Investitionsphilosophie bildet." Über Zelltherapie und EVOcells Die Zelltherapie ist ein neues und innovatives therapeutisches Verfahren, welches das Potenzial hat, eine beispiellose therapeutische Wirkung zu erzielen. Zelltherapien können als regenerative Strategie eingesetzt werden, um die funktionsgestörten Zellen eines Patienten zu ersetzen, oder sie werden als adoptive Immuntherapie verwendet, um das Immunsystem bei der Krebsbekämpfung zu unterstützen. Die Zellen können aus dem Gewebe des Patienten, einem gesunden Spender oder aus Stammzellen gewonnen werden. Mit dem Aufkommen induzierter pluripotenter Stammzellen ("iPS-Zellen" oder "iPSCs"), die direkt aus körpereigenen Zellen erzeugt werden können, haben sich Stammzellen als nahezu unbegrenzte Quelle für hochwertiges Material für solche Zelltherapien erschlossen. iPSC-abgeleitete Therapeutika gelten als einer der vielversprechendsten Ansätze im Bereich der Zelltherapie. Aufbauend auf ihrer langjährigen Erfahrung mit iPSCs hat Evotec EVOcells als integrierte, vielseitige Plattform für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Zelltherapien entwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, innovative, aber kostengünstige Therapien für große Patientenzahlen auf der Basis menschlicher Zellen zu entwickeln, um lebensbedrohliche Krankheiten zu heilen. Evotecs derzeitiges EVOcells-Projektportfolio umfasst die Bereiche Immuno-Onkologie, Stoffwechselerkrankungen, Herzregeneration sowie Exosomen-basierte Therapien. Evotec nutzt die EVOcells-Plattform sowohl für eigene als auch für Partnerprojekte und will diese Projekte zu transformativen Therapien in bestehenden und neuen Krankheitsbereichen vorantreiben. ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.200 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 15 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Medienkontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com IR-Kontakt Evotec SE: Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com --------------------------------------------------------------------------- 30.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq EQS News ID: 1363495 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1363495 30.05.2022 °