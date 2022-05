DGAP-News: Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschluss 2021 (deutsch)

Falkenstein Nebenwerte AG: Feststellung und Billigung des Jahresabschluss 2021

FALKENSTEIN Nebenwerte AG - Feststellung und Billigung des Jahresabschluss 2021 Hamburg, den 31. Mai 2022 Der geprüfte und in der heutigen Aufsichtsratssitzung festgestellte Jahresabschluss der Falkenstein Nebenwerte AG für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,12 Mio. aus (Vorjahr Jahresfehlbetrag EUR 0,02 Mio.). Das Eigenkapital liegt damit zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 bei EUR 1,77 Mio. (Vorjahr EUR 1,65 Mio.). Primäre Zielgröße der Falkenstein Nebenwerte AG ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens. Wir schauen hierbei vorrangig auf Fünfjahreszeiträume. Für den laufenden Zeitraum 2017 bis 2021 lag die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite bei 8,6% p.a und damit im Rahmen der langfristig angestrebten durchschnittlichen Ziele, die eine Steigerung des wirtschaftlichen Eigenkapitals von mehr als 5% p.a. vorsieht. Die Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 2,3%. Das Geschäftsjahr 2022 ist für die Gesellschaft gut und im Rahmen der angestrebten Ziele gestartet. Aufgrund der teilweise sehr hohen täglichen Schwankungen des Wertpapierdepots lässt sich jedoch hieraus zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2022 ableiten. Die Hauptversammlung der Falkenstein Nebenwerte AG wird voraussichtlich im August 2022 als Präsenzhauptversammlung unter Berücksichtigung der dann vorhandenen räumlichen Möglichkeiten und Corona-Vorschriften stattfinden. Hamburg, den 31. Mai 2022 Der Vorstand