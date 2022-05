DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies setzt bei Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern auf Infineon (deutsch)

Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies setzt bei Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern auf Infineon

^ DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Kooperation Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies setzt bei Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern auf Infineon 31.05.2022 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Vitesco Technologies setzt bei Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern auf Infineon * Vitesco Technologies stärkt erneut seine Position bei Siliziumkarbid (SiC)-Leistungshalbleitern * Die Kooperation mit Infineon eröffnet die Möglichkeit zusätzlicher Kapazitäten für das starke Wachstum in der Elektromobilität * SiC-Halbleiter leisten einen wesentlichen Beitrag zur Effizienz von Elektroniken für bis zu 800 Volt und erhöhen damit die Reichweite von Elektrofahrzeugen * Zur Partnerschaft mit Infineon gehört auch die gezielte Weiterentwicklung von SiC-Bausteinen Regensburg, 31. Mai 2022. Vitesco Technologies, ein führender internationaler Hersteller moderner Antriebstechnologien und Elektrifizierungslösungen, hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Infineon Technologies AG unterzeichnet. Infineon ist der weltführende Halbleiterhersteller für die Automobilelektronik und ein weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern aus dem innovativen Werkstoff Siliziumkarbid (SiC). Siliziumkarbid spielt eine Schlüsselrolle für die Effizienzsteigerung von Hochvolt-Leistungselektroniken im Antrieb elektrifizierter Fahrzeuge. Vitesco Technologies setzt SiC-Bausteine beispielsweise in sehr kompakten Hochvoltinvertern ein, die elektrische Antriebsmotoren ansteuern. Als einer der Vorreiter bei der Elektromobilität nutzt Vitesco Technologies SiC-Komponenten bereits in der aktuellen Elektronikgeneration, wo sie geringe Baugrößen bei hoher Effizienz ermöglichen. "Partnerschaften mit führenden Halbleiterherstellern sind für uns wichtig, um ein dynamisches Wachstum zu beherrschen", sagt Andreas Wolf, Vorstandsvorsitzender von Vitesco Technologies. "Mit Infineon verbindet uns eine lange Zusammenarbeit bei Silizium. Nun vertiefen wir diese mit SiC-Leistungshalbleitern. Durch die gemeinsame Weiterentwicklung der Chips, speziell für unsere Anwendungen im Bereich der Elektromobilität, entstehen hochattraktive Lösungen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft der Elektrifizierung." "Bei Siliziumkarbid ist Infineon technologisch und qualitativ führend", sagt Dr. Stephan Zizala, Leiter der Geschäftseinheit Automotive High Power von Infineon Technologies. "Unsere zweite Siliziumkarbid-Generation ermöglicht es noch kompaktere und effizientere Systeme zu entwickeln. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und dem kontinuierlichen Ausbau von Fertigungskapazitäten sind wir für das beschleunigte Wachstum des SiC-Marktes gut aufgestellt." Effizienz ist alles SiC-Leistungshalbleiter sind ein neuer Trend in Elektroniken mit Spannungslagen für elektrifizierte Antriebe bis zu 800 Volt Systemspannung. Im Vergleich zu herkömmlichen Halbleitern aus Silizium bietet SiC, insbesondere bei einer Batteriespannung von 800 Volt, einen Effizienzvorteil, der sich in Folge dann auch auf die Reichweite eines Elektrofahrzeugs auswirkt. "Die Reichweite ist ein wesentliches Leistungsmerkmal beim batterieelektrischen Fahren, höher effiziente Leistungshalbleiter wie SiC kommen deshalb in Zukunft verstärkt zum Einsatz", bekräftigte Thomas Stierle, Leiter des Geschäftsbereiches Electrification Technology bei Vitesco Technologies. Für Vitesco Technologies ist dies die zweite Partnerschaft bei SiC-Bausteinen. "Mit der bereits laufenden Partnerschaft haben wir ausgezeichnete Erfahrungen gemacht und erste Anwendungen industrialisiert", sagte Stierle. Im Hinblick auf den starken Auftragseingang bei elektrischen Antrieben, beispielsweise bei sehr kompakten Achsantrieben, ist die breite Lieferbasis eine strategisch wichtige Weichenstellung und sichert den langfristigen Erfolg. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2021 einen Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro und beschäftigt rund 37.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. 