IRW-News: Benchmark Metals Inc.: Benchmark unterzeichnet detaillierte Vereinbarung mit der Tahltan Nation, um sein Gold-Silber-Projekt zur Produktion zu führen

Edmonton - 31. Mai 2022 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, die Unterzeichnung einer neuen Vereinbarung mit der Zentralregierung von Tahltan (TCG) am 2. Mai 2022 bekannt zu geben. Die Vereinbarung legt kooperative Verfahren fest, um das konstruktive Engagement der TCG in Benchmarks Explorationsprogramm auf dem Lawyers Gold-Silber-Projekt zu unterstützen und zu gewährleisten, dass die TCG an allen Aspekten des Explorationsprogramms und den damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteilen sinnvoll beteiligt werden kann. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer engen Zusammenarbeit mit der TCG und der Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts von Benchmark. Die Vereinbarung ist eine zentrale Komponente auf dem Weg zu einer sozialen Lizenz für die Minengenehmigung und soll die Grundlage für eine umfassendere Vereinbarung bilden, sobald das Projekt auf dem Weg zu einer behördlichen Genehmigung für eine betriebsbereite Mine vorankommt. Benchmark wird konstruktiv mit den First Nations zusammenarbeiten und das Projekt auf eine nachhaltige Art und Weise weiterentwickeln, die soziale und wirtschaftliche Chancen bietet. Das Lawyers Gold-Silber-Vorzeigeprojekt von Benchmark ist über eine Straße erreichbar und befindet sich im Golden Horseshoe-Gebiet im nördlichen Zentrum von British Columbia, Kanada.

Der CEO von Benchmark, John Williamson, bemerkte: Benchmark fühlt sich durch die Zusammenarbeit mit TCG sehr ermutigt. Der Aufbau einer kollaborativen und ernsthaften Beziehung mit TCG wird einen kontinuierlichen Erfolg bei der Weiterentwicklung des Lawyers Gold-Silber-Projekts bis hin zu der Entscheidung für eine Mine ermöglichen. Benchmark treibt sein Projekt zügig voran, das weiterhin kurzfristige Ergebnisse und wichtige Meilensteine in den Jahren 2022 und 2023 liefern wird.

Die Unterzeichnung dieses Kooperationsabkommens wird als großer Erfolg angesehen, mit dem das Projekt des Unternehmens bis zu einem Produktionsszenario weiterentwickelt werden soll. Benchmark wird die Talente der First Nations auch in Zukunft für Beschäftigungs- und Beratungstätigkeiten einsetzen, wobei in naher Zukunft unter anderem folgende Ziele erreicht werden sollen:

- Erweiterung der technischen, ökologischen und Mineralressourcen und regionale Erkundungsbohrungen im Jahr 2022;

- Potenzial für zusätzliche neue Entdeckungen;

- Q2, 2022 - Erweiterte Mineralressourcenschätzung (MRE);

- Q3, 2022 - Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA), und;

- 2023 - Machbarkeitsstudie und Eintritt in das Umweltbewertungsverfahren.

Die Zentralregierung von Tahltan (TCG)

Ziel der TCG ist es, die angestammten Rechte und Titel der Tahltan zu bestimmen und zu schützen, die Ökosysteme und natürlichen Ressourcen des traditionellen Tahltan-Territoriums durch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu schützen und das kulturelle Wohlbefinden der Tahltan-Gemeinschaft durch die Förderung traditioneller Werte zu stärken, die auf den Begriffen Fürsorge, Teilhabe, Zusammenarbeit, Wahrheit, Würde, Fairness und vor allem Respekt beruhen.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

