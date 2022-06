IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Übernahme von Viking Light Oil in Saskatchewan, mit der die derzeitige Produktion um mehr als 50 % gesteigert wird, sowie eine Bought-Deal-Finanzierung, revidierte Prognosen und Dreijahresstrategieplan

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Übernahme von Viking Light Oil in Saskatchewan, mit der die derzeitige Produktion um mehr als 50 % gesteigert wird, sowie eine Bought-Deal-Finanzierung, revidierte Prognosen und Dreijahresstrategieplan

- Strategische Akquisition von Vermögenswerten im Wert von $260 Mio. erweitert die Proforma-Produktion von Saturn bei Abschluss um mehr als 50 % auf ~11.400 Die prognostizierte Produktion umfasst [10.944] bbls/d leichtes Rohöl und NGLs sowie [4.560] mcf/d konventionelles Erdgas.

boe/d und wird durch eine Kombination aus befristeten Krediten und einer Bought-Deal-Finanzierung mit Zeichnungsscheinen im Wert von $65 Mio. finanziert

- Die wertsteigernde Transaktion treibt die Prognose für den bereinigten Cashflow Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe Informationen bezüglich der Offenlegung von Öl- und Gasreserven und Non-IFRS-Kennzahlen in dieser Pressemitteilung.

im Jahr 2023 auf $223 Mio. an, was $3,98 pro Aktie entspricht

- Erheblicher freier Cashflow, der zum Schuldenabbau und zur Finanzierung von organischem Wachstum auf höchstem Niveau (25 % vom Abschluss bis Ende 2023) verwendet werden kann; beides wird voraussichtlich die Rendite für die Aktionäre erhöhen

Calgary, Alberta - 31. Mai 2022 - Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SOIL) (FWB: SMKA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Erwerb von synergetischen Vermögenswerten im Gebiet Viking in West-Central Saskatchewan (die Viking-Akquisition) für ca. $260 Mio. abgeschlossen hat, wobei die Einzelheiten der Finanzierung unten aufgeführt sind. Die Übernahme von Viking wird voraussichtlich am oder um den 6. Juli 2022 (das Abschlussdatum) mit Stichtag 1. Mai 2022 abgeschlossen.

Durch die Übernahme von Viking erwirbt Saturn eine Produktion von ca. 4.000 boe/d (~98% Leichtöl und Flüssigkeiten) Stand: 14. Mai 2022 Feldschätzungsbericht. Besteht aus 4.134 bbls/d leichtes Rohöl und NGLs plus 680 mcf/d konventionelles Erdgas.

mit hohem Netto-Cashflow und über 140 Netto-Grundstücken, die strategisch in der Viking-Region positioniert sind, einem der attraktivsten Leichtöl-Ressourcengebiete in Nordamerika, das durch Auszahlungen für neu gebohrte Bohrungen von ca. sieben Monaten auf der Grundlage eines WTI-Ölpreises von 95 USD/Barrel gekennzeichnet ist. Die Übernahme von Viking ergänzt Saturns bestehendes Leichtölvorkommen Viking in West-Central Saskatchewan (das Viking-Asset) und sein zentrales Wachstumsvorkommen in Südost-Saskatchewan, das auf das Frobisher- und Midale-Vorkommen ausgerichtet ist (das Oxbow-Asset), wodurch die wachsenden Aktivitäten des Unternehmens in Saskatchewan weiter an Größe und Umfang gewinnen.

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

- Ausweitung des bestehenden Kernproduktionsgebiets: Erhebliche Erweiterung der Produktionsbasis von Saturn in seinem bestehenden Kernproduktionsgebiet in West-Central Saskatchewan bei gleichzeitig optimaler betrieblicher Anbindung und Kompetenz mit einer prognostizierten Proforma-Produktion von ca. 11.400 boe/d1 zum Abschlussdatum, was einer Steigerung von ca. 52 % gegenüber dem Volumen des ersten Quartals 2022 entspricht;

- Hoher Wertzuwachs pro Aktie: Die Übernahme von Viking erhöht die Prognose für den bereinigten Cashflow2 (AFF) von Saturn für 2022 um 18 % auf $2,92 pro gewichteter durchschnittlicher Aktie Basierend auf dem gewichteten Jahresdurchschnitt der ausstehenden Aktien.

gegenüber der vorherigen Prognose von $2,48. Unter Berücksichtigung der vollen 12-monatigen Auswirkungen der Viking-Übernahme beläuft sich der für 2023 prognostizierte bereinigte Cashflow Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe "Informationen bezüglich der Offenlegung von Öl- und Gasreserven und Non-IFRS-Kennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

auf $223 Mio., was einem Wert von $3,98 je Aktie entspricht.

- Verdoppelung der Landfläche von Saturn und Erhöhung des Viking-Bohrinventars um 250 %: Das Unternehmen erwirbt 186 Brutto- (146 Netto-) Abschnitte mit hohem Nutzungsanteil (durchschnittlich 79 %) in einer begehrten Region des Viking-Ölfördergebiets. Hinzu kommen 138 (brutto) gebuchte Viking-Bohrstellen, die bei einem WTI-Ölpreis von 95 USD/Barrel eine Amortisation von sieben Monaten erwarten lassen und eine nachhaltige Produktion für mehr als ein Jahrzehnt ermöglichen;

- Hoher Cashflow bei verschiedenen Rohstoffpreisniveaus: Starke Unternehmensnettogewinne können bis zu einem Ölpreis von $50 für Edmonton Light erzielt werden, was die Generierung eines beträchtlichen freien Cashflows unterstützt, der zum Schuldenabbau und zur Finanzierung des kurzfristigen organischen Wachstums verwendet werden kann, was angesichts der verfügbaren Infrastruktur zu einer Senkung der Betriebskosten pro Boe führen wird.

- Robuste Unternehmensnettogewinne: Die Übernahme von Viking wird den Prognosen zufolge die Lizenzgebühren von Saturn von ca. 15 % auf 12 % senken und die Betriebskosten pro Boe um 16 % reduzieren, was die Nettoeinnahmen des Unternehmens erhöhen wird. Saturn erwartet weitere Kosteneinsparungen in den Bereichen Transport-, Arbeits- und Verarbeitungskosten durch die zusätzlichen Verarbeitungsmöglichkeiten, die durch die Übernahme von Viking entstehen.

- Vergrößerung und Skalierung: Die Erweiterung der Produktionsbasis wird es Saturn voraussichtlich ermöglichen, betriebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen und eine hohe Anlagenauslastung zu erreichen (derzeit liegt die Auslastung bei <60 %), was dazu führen kann, dass die fixen und variablen Kosten auf größere Produktionsmengen pro Einheit umgelegt werden können.

- Attraktive Akquisitionskennzahlen:

Viking AkquisitionRecycle

Akquisitiosmetrik Ratio

n 2

Produktion 4.000 boe/d$65.000 -

pro

boe/d

Run Rate Cash Flow Der $129,5 Mio.2,0x -

Run-Rate-Cashflow

basiert auf den

Futures-Ölpreisen vom

30. Mai 2022, siehe

NonIFRS-Hinweis.

Reserven Siehe Hinweis

zur Offenlegung von

Reserven und Recycle

Ratio

Nachgewiesene, 7,1 mmboe $37,14 pro 2,4x

erschlossene, boe

produzierende

Insgesamt nachgewiesen 10,4 mmboe $25,00 pro 3,5x

boe

Insgesamt nachgewiesene 13,5 mmboe $19,26 pro 4,6x

plus boe

wahrscheinliche

Diese bedeutende Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Saturn dar, da wir unsere Strategie zum Aufbau eines skalierbaren Portfolios von Vermögenswerten umsetzen, die einen freien Cashflow generieren und sowohl die kurz- als auch die längerfristige Entwicklung unterstützen. Gleichzeitig diversifizieren wir unsere Produktion über mehrere hochwirtschaftliche Projekte, um unsere Nachhaltigkeit zu verbessern, sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. Die Akquisition von Viking ermöglicht es Saturn, bewährtes Fachwissen in die effiziente und verantwortungsvolle Erschließung der Viking-Leichtölvorkommen einzubringen und von der zusätzlichen Größe und Skalierung zu profitieren, um unsere ohnehin schon niedrige Kostenstruktur und den schlanken Betrieb weiter zu verbessern. Nach Abschluss der Viking-Akquisition erwarten wir ein laufendes Produktionsvolumen von ca. 11.400 boe/d (96 % Rohöl und NGL)1, was Saturn in die Lage versetzt, einen starken freien Cashflow zu generieren, der zur Schuldentilgung und für zukünftige Wachstumsmöglichkeiten verwendet werden kann, die die Rendite für die Aktionäre erhöhen.

Die Akquisition von Viking wird durch eine Aufstockung des bestehenden vorrangig besicherten Darlehens (Senior Secured Term Loan) um $200,0 Mio. und durch eine Buy-Deal-Finanzierung mit Zeichnungsscheinen mit einem Gesamterlös von $65,0 Mio. (das Angebot) finanziert. Einzelheiten zum Angebot und zum Senior Secured Term Loan finden Sie weiter unten.

STRATEGISCHE VORTEILE

Die Akquisition von Viking steht im Einklang mit der Strategie von Saturn, ein führender börsennotierter Leichtölproduzent zu werden, und zwar durch den Erwerb und die Erschließung von unterbewerteten, risikoarmen Projekten, die den Aufbau eines starken Portfolios von Cashflow-Vermögenswerten mit strategischen Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen.

- Diversifiziertes Engagement verbessert die Nachhaltigkeit - Verbessert das Gleichgewicht der Produktion zwischen dem Kernprojekt Oxbow und dem Viking-Projekt des Unternehmens. Das Viking-Asset machte zuvor 6 % der Gesamtproduktion aus. Mit der zusätzlichen Akquisition von Viking wird das Viking-Asset nun ca. 35 % der Gesamtproduktion ausmachen, wodurch unsere Asset-Konzentration diversifiziert wird.

- Stabile Produktion mit minimalem Instandhaltungskapital - Das Unternehmen geht davon aus, dass die Produktion von Viking mit 35 bis 40 Bohrungen pro Jahr auf einem Niveau von ca. 4.500 boe/d gehalten werden kann, was einen freien Cashflow2 von über $85 Mio. pro Jahr mit Wachstumspotenzial bedeutet. Die Basisproduktion kann aufgrund der stabilen, langlebigen Anlagen und der Produktionsoptimierung, die den jüngsten Bohrungen zugrunde liegt, Jahr für Jahr problemlos wieder erreicht werden.

- Überzeugende Wirtschaftlichkeit mit verbesserter finanzieller Flexibilität - Die robuste AFF-Generierung wird durch eine attraktive Halbzyklus-Wirtschaftlichkeit mit IRRs von über 200 % vorangetrieben, während außergewöhnliche Nettorückflüsse Auszahlungen von etwa sieben Monaten unterstützen. Die Prognosen für die Reservekurve sind nach wie vor solide, wobei die Gewinnschwelle bei Edmonton Light-Preisen von bis zu ~$50/bbl Basierend auf einer MSW/WTI-Differenz von 4,00 USD/bbl, einem AECO-Preis von 5,00 $/GJ und einem USD/CAD-Wechselkurs von $1,25.

erreicht wird. Es wird erwartet, dass die Viking-Akquisition das Risikomanagement-Portfolio von Saturn stärken wird und es dem Unternehmen ermöglicht, seinen durchschnittlichen realisierten Preis für abgesichertes Öl erheblich zu verbessern und in einem starken Preisumfeld ein größeres Aufwärtspotenzial zu erzielen.

- Konservative Reservenbuchungen in der Region bieten Chancen - Der geringe Anteil an gebuchten Vorräten und die konservativen Typkurven in den Anlagen der Viking-Akquisition bieten die Möglichkeit, horizontale Bohrungen mit erweiterter Reichweite (ERH) zu nutzen, die Ausbeutung des oberen Viking-Gebietes fortzusetzen und Produktionsoptimierungen und den Einsatz von Wasserflutung umzusetzen.

- Flexible Vermarktungsvereinbarungen und verbessertes Absicherungsbuch - Das in diesem Gebiet geförderte Rohöl wird über die Mid-Sask-Pipeline bei Kerrobert verkauft, während das Gas im Rahmen von einjährigen Gasverkaufsverträgen vermarktet wird. Saturn profitiert auch von seinem Hedge-Bestand, da die bestehenden out-of-the-money Absicherungsgeschäfte durch die Akquisition von Viking erheblich verwässert werden und es dem Unternehmen ermöglichen, einen größeren Teil des Aufwärtspotenzials des derzeitigen starken Preisumfelds zu nutzen.

- Starke Infrastruktur - Die eigene Infrastruktur ermöglicht minimale Ausgaben mit Unterstützung für das Wachstum durch ausreichende Abflüsse in dem Gebiet, während bedeutende Verarbeitungskapazitäten im gesamten Feld mit vier betriebenen Ölbatterien mit einer Kapazität von über 12.000 bbl/d, zwei LACT-Pumpen und Gasverkaufsverbindungen mit Gasanlagen von Drittanbietern in dem Gebiet verfügbar sind.

- Positive Umwelt- und Emissionsleistung - Das Gebiet profitiert von einem verantwortungsbewussten Kapitaleinsatz für Stilllegungs- und Rekultivierungsprogramme mit begrenzten inaktiven Verbindlichkeiten und einem starken Limited Liability Rating (LLR) von 3,50. Das Potenzial zur Emissionsreduzierung ist durch Anbindungspunkte in Hershel und Plato für Gasverkäufe, Gaseinspeisungspotenzial auf der Grundlage von Modellierungsergebnissen sowie Bitcoin- und Stromerzeugung mit produziertem Gas möglich.

Pro-forma-Prognose für 2022 und 2023

2022 H2 20222023

Annahmen zum Ölpreis USD USD USD

95,00 95,00 90,00

Produktion boe/d 10.067 12.648 13.395

Q4 Produktion boe/d 12.500 12.500 14.250

durchschnittlich

EBITDA $mm $155 $120 $251

Bereinigter Mittelfluss (AF$mm $129 $106 $223

F

)

AFF je unverwässerte Aktie $ je $2,92 $1,80 $3,98

Aktie

Investitionsausgaben $mm $74 $55 $100

Freier Mittelfluss $mm $56 $52 $123

Jährliche Nettoverschuldung $mm $251 $128

Verschuldung zu AFF Verhält1,9x 0,6x

(nachlaufend) nis

Durchschnittlich Mio. 44,2 56,0

ausgegebene

Stammaktien

Warrants Mio. 32,7 38,3

Unternehmen zum

Angebotspreis ($2,75

Aktie)

Marktkapitalisierung $mm $154

Unternehmenswert $mm $281

EV/EBITDA Verhält 1,1x

nis

FCF-Rendite % 80 %

CFPS $ pro $3,98

Aktie

Die Pro-Forma-Zahlen basieren auf folgenden Preisannahmen: ein WTI-Preis von 95 USD/bbl für 2022 und 90 USD/bbl für 2023; eine MSW/WTI-Differenz von 4,00 USD/bbl; ein AECO-Preis von 5,00 $/GJ; und ein USD/CAD-Wechselkurs von $1,25.

Die Gesamtprognose von Saturn für den Zeitraum von 18 Monaten nach Geschäftsabschluss umfasst Investitionsausgaben in Höhe von $155 Mio., ein Produktionswachstum von 25 % und einen bereinigten Cashflow von $329 Mio.2, was zu einem freien Cashflow2 von $174 Mio. führt.

Dreijahresplan

Vor dem Hintergrund der transformativen Viking-Akquisition beabsichtigt das Unternehmen, einen Dreijahresplan zu initiieren, der sich auf das Wachstum des freien Cashflows, die Rückzahlung von Schulden, die ARO-Disziplin, die Nutzung starker Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdern, die Positionierung von Saturn im Hinblick auf eine größere institutionelle Attraktivität, eine verbesserte Liquidität und das Potenzial für eine zukünftige Aufnahme in wichtige Indizes konzentriert.

Zu den Highlights des dreijährigen Strategieplans, der auf den oben genannten Annahmen und den Erwartungen der Geschäftsleitung (einschließlich der Zustimmung der Kreditgeber und des Boards) basiert, gehören:

- $100 Mio. an Kapitalausgaben pro Jahr ($355 Mio. während der Laufzeit des Plans, einschließlich H2/22).

- Rasches kurzfristiges durchschnittliches Produktionswachstum von 25 % ab dem Abschluss der Viking-Akquisition bis Ende 2023, das ein Produktionsziel von ~15.000 boe/d im Jahr 2025 untermauert.

- Über unseren Prognosezeitraum von H2/22 (95 USD WTI) und 2023 (90 USD WTI) hinaus gehen wir in unserem Basisszenario von einem konstanten Ölpreis von US$ 85 in den Jahren 2024 und 2025 aus.

- In den nächsten 3,6 Jahren rechnen wir mit einem Mittelzufluss2 von bis zu $860 Mio., einschließlich $106 Mio. in H2/22, was wiederum einen freien bereinigten Mittelzufluss2 von über $500 Mio. bedeutet.

- Wenn Saturn sich dafür entscheiden würde, den gesamten überschüssigen freien Cashflow zum Schuldenabbau zu verwenden, wäre das Unternehmen in der Lage, im vierten Quartal 2024 schuldenfrei zu sein und das Jahr 2025 mit etwa $200 Mio. an Barmitteln in unserer Bilanz abzuschließen.

- Es wird erwartet, dass im Jahr 2025 noch ein 10-jähriger Bohrvorrat vorhanden sein wird.

- Fortsetzung unseres starken Engagements für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsprinzipien, einschließlich der Erfüllung unserer ARO-Verpflichtungen.

Bought Deal Equity-Finanzierung

In Verbindung mit der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung für die Übernahme von Viking hat Saturn mit einem Konsortium von Emissionsbanken (die Emissionsbanken) unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. und Eight Capital eine Vereinbarung über die Ausgabe und den Verkauf von ca. 23,6 Mio. Zeichnungsscheinen (Zeichnungsscheine) auf Bought-Deal-Basis getroffen. Die Zeichnungsscheine werden zu einem Preis von $2,75 pro Zeichnungsschein (der Angebotspreis) angeboten, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt ca. $65,0 Mio. erzielt wird (das Bought Public Offering). Das Unternehmen hat den Konsortialbanken außerdem eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, um bis zu 3,5 Mio. zusätzliche Zeichnungsscheine zu denselben Bedingungen wie beim öffentlichen Kaufangebot zu erwerben, die bis spätestens 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann.

Jeder Zeichnungsschein verbrieft das Recht des Inhabers, nach Abschluss der Viking-Akquisition ohne Zahlung eines zusätzlichen Entgelts einen Anteil des Unternehmens (jeweils ein Anteil) zu erhalten. Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (ein Warrant). Jeder volle Warrant kann während eines Zeitraums von 12 Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von $3,20 ausgeübt werden, der in bestimmten Fällen angepasst werden kann. Das Unternehmen wird sich in angemessener Weise bemühen, die Zeichnungsscheine und Warrants vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) an die Börse zu bringen.

Wenn die Viking Akquisition nicht wie oben beschrieben innerhalb von 120 Tagen nach dem Abschlussdatum des Angebots abgeschlossen wird oder wenn die Viking Akquisition zu einem früheren Zeitpunkt beendet wird, werden die Bruttoerlöse des Bought Public Offering und der anteilige Anspruch auf Zinsen, die aus den Bruttoerlösen des Angebots erwirtschaftet wurden oder als erwirtschaftet gelten, abzüglich aller anwendbaren Quellensteuern, an die Inhaber der Zeichnungsscheine ausgezahlt und die Zeichnungsscheine werden annulliert.

Die Zeichnungsscheine werden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (außer Quebec) gemäß einem Prospektnachtrag zum Basisprospekt des Unternehmens angeboten, in dem die Bedingungen der Zeichnungsscheine beschrieben werden. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. Juni 2022 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die TSXV.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder der einzelstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Vorrangiges gesichertes befristetes Darlehen

Saturn erwartet den Abschluss einer geänderten und neu gefassten Vereinbarung über ein vorrangig gesichertes befristetes Darlehen mit seinem, in den USA ansässigem Kreditgeber (der Kreditgeber) hinsichtlich der Bereitstellung eines zusätzlichen Darlehens von 200,0 Mio. Dollar. Das Darlehen unterliegt einem Zinssatz von CDOR + 11,5 % und wird über drei Jahre amortisiert werden, wobei 50 % im ersten Jahr, 30 % im zweiten Jahr und 20 % im letzten Jahr rückzahlbar sind. Basierend auf Vorhersagen zu Produktionszahlen und Rohstoffpreisen erwartet Saturn, das gesamte Darlehen weit vor den geplanten Zahlungsterminen zurückzuzahlen. Der Abschluss der weiteren Änderungsvereinbarung hängt von der Ausführung gegenseitig akzeptierter Kreditdokumentation ab, die den Bedingungen der schriftlichen Verpflichtung entspricht, sowie der Erfüllung gewöhnlicher Abschlussbedingungen, einschließlich aller Bedingungen zum Abschluss der Viking-Akquisition.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cashflow-Projekten in strategischen Regionen an. Risikoreduziere Gebiete und die kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen, ein Wachstum der Vorkommen und Produktion durch anhaltende Einnahmen zu generieren. Saturns Portfolio ist der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Ansprechpartner bei Saturn Oil & Gas für Anleger & Medien:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für Leser

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und es darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Rechtsgebiet erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Boe-Offenlegung

Der Begriff Barrel Öläquivalent (boe) kann irreführend sein, insbesondere wenn er isoliert verwendet wird. Ein boe-Umwandlungsverhältnis von 6 Tausend Kubikfuß pro Barrel (6 Mcf/bbl) Erdgas zu Barrel Öläquivalent basiert auf einer Energieäquivalenz-Umwandlungsmethode, die in erster Linie am Brennerkopf anwendbar ist, und stellt keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf dar. Alle boe-Umrechnungen in diesem Bericht sind von der Umrechnung von Gas in Öl im Verhältnismix von sechstausend Kubikfuß Gas zu einem Barrel Öl abgeleitet.

Offenlegung von Reserven

Alle Reserveninformationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Viking-Akquisition wurden von McDaniel & Associates (der McDaniel-Bericht), einem unabhängigen Reservenbewerter, mit Stand 1. Januar 2022 für das Unternehmen erstellt. Dabei wurden die durchschnittlich prognostizierten Preise und Kosten von McDaniel, GLJ Ltd. und Sproule Associates Limited zum 1. Januar 2022 in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure of Oil and Gas Activities (NI 51-101) und dem Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (das COGE-Handbuch) verwendet. Alle Reservenangaben in Bezug auf die Viking-Akquisition in dieser Pressemitteilung verstehen sich als Asset-Bruttoreserven. Die Asset-Bruttoreserven sind die gesamten Reserven des übernommenen Viking-Assets gemäß den entsprechenden Arbeitsbeteiligungen vor Abzug aller zu zahlenden Lizenzgebühren und vor Berücksichtigung der Lizenzgebührenbeteiligungen. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass der hier dargestellte Barwert des geschätzten zukünftigen Cashflows der Nettoeinnahmen den Marktwert der Reserven darstellt. Es gibt keine Garantie, dass die prognostizierten Preise und Kostenannahmen erreicht werden, und die Abweichungen könnten wesentlich sein. Die hierin enthaltenen Schätzungen zur Förderung und zu den Reserven der des Viking-Assets und der Erdöl-, NGL- und Erdgasreserven von Saturn sind lediglich Schätzungen und es gibt keine Garantie, dass die geschätzten Reserven gefördert werden. Die tatsächlichen Erdöl-, Erdgas- und NGL-Reserven können größer oder kleiner sein als die hier angegebenen Schätzungen.

Bohrstandorte

In dieser Pressemitteilung werden die Bohrstandorte in Bezug auf die Anlagen in zwei Kategorien offengelegt: (i) nachgewiesene Standorte; und (ii) nicht erfasste (un-booked) Standorte. Nachgewiesene Standorte sind aus dem McDaniel-Bericht abgeleitet und stellen Bohrstandorte dar, die mit nachgewiesenen und/oder wahrscheinlichen Reserven verbunden sind. Bei den nicht erfassten Standorten handelt es sich um interne Schätzungen, die auf den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Anzahl der Bohrungen, die basierend auf der Branchenpraxis und internen Überprüfungen pro Abschnitt gebohrt werden können, basieren. Nicht erfasste Standorte haben keine zugewiesenen Reserven oder Ressourcen. Die hierin identifizierten Bohrstandorte sind nachgewiesene plus wahrscheinliche Standorte. Welche Bohrstandorte für eine zukünftige Erschließung in Betracht gezogen werden, hängt letztendlich von der Verfügbarkeit von Kapital, behördlichen Genehmigungen, saisonalen Beschränkungen, Öl- und Erdgaspreisen, Kosten, tatsächlichen Bohrergebnissen, zusätzlich gewonnenen Informationen über die Lagerstätte und anderen Faktoren ab.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Kennzahlen, die üblicherweise in der Öl- und Gasbranche verwendet werden, etwa Operating Netbacks, Cashflow, Nettoverschuldung, Nettobetriebsergebnis, bereinigter Mittelfluss und bereinigter Mittelfluss pro Aktie. Diese Begriffe werden nicht in den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert; sie haben keine standardisierten Bedeutungen oder standardisierten Berechnungsmethoden und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Methoden vergleichbar, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Daher sollten sie nicht für derartige Vergleiche herangezogen werden.

Der Mittelfluss (Funds Flow) stellt den Mittelfluss aus der Geschäftstätigkeit dar und rechnet die Veränderungen des nicht liquiditätswirksamen Betriebskapitals heraus, da das Unternehmen davon ausgeht, dass der Zeitpunkt der Einziehung, Zahlung oder Entstehung dieser Posten variabel ist. Der Mittelfluss pro Aktie wird unter Verwendung der gleichen gewichteten durchschnittlichen unverwässerten und verwässerten Aktien berechnet, die für die Berechnung des Gewinns (Verlusts) pro Aktie verwendet werden.

Der bereinigte Cashflow bereinigt den Cashflow um Posten, die nicht zum operativen Geschäft gehören, wie z. B. Transaktionskosten und Ausgaben für die Stilllegung von Anlagen. Saturn verwendet den bereinigten Cashflow als Schlüsselkennzahl, um die Fähigkeit des Unternehmens zu demonstrieren, Mittel zur Rückzahlung von Schulden und zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zu generieren. Der bereinigte Cashflow je Aktie wird unter Verwendung derselben gewichteten durchschnittlichen unverwässerten und verwässerten Aktien berechnet, die auch für die Berechnung des Gewinns (Verlusts) je Aktie verwendet werden.

Der freie bereinigte Cashflow stellt den bereinigten Cashflow dar und zieht die Ausgaben für PP&E und E&E ab. Saturn verwendet den freien bereinigten Cashflow als Kennzahl zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, nach Abzug der Ausgaben für PP&E und E&E liquide Mittel zu generieren, um Schulden zurückzuzahlen, die Rendite für die Aktionäre zu erhöhen oder für andere Unternehmenszwecke.

Das EBITDA wird vom Unternehmen als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen und anderen nicht zahlungswirksamen Posten definiert und als bereinigter Cashflow vor Cash-Zinsaufwand berechnet. Diese Kennzahl und Berechnung entspricht der EBITDA-Formel, die im vorrangig gesicherten Darlehen des Unternehmens vorgeschrieben ist. Darüber hinaus verwendet Saturn diese Kennzahl, um die eigenständige Rentabilität sowie die operative und finanzielle Leistung des Unternehmens im Hinblick auf die Cashflow-Generierung zu messen, wobei die mit der Kapitalstruktur verbundenen Zinsen berücksichtigt werden.

Die freie Cashflow-Rendite (Free Cash Flow Yield) oder FCF-Rendite stellt den freien Mittelfluss dividiert durch den Wert der Marktkapitalisierung des Unternehmens dar.

Der Operating Netback entspricht dem Erdölumsatz (vor realisierten Hedging-Gewinnen oder -Verlusten aus derivativen Instrumenten) abzüglich Lizenzgebühren und Betriebskosten, die auf der Basis von BOE (Öleinheit in Barrel) berechnet werden. Diese Kennzahl wird bei Entscheidungen über den Betrieb und die Kapitalzuweisung verwendet. Die Darstellung der Nettorenditen pro boe ermöglicht es dem Management, die Leistung auf einer vergleichbaren Basis mit früheren Perioden besser zu analysieren.

Entwicklungskosten pro Barrel sind die gesamten Kapitalkosten, die anfallen, um die Produktion in Betrieb zu nehmen, geteilt durch die erwartete Endausbeute an Rohöl.

Der Unternehmenswert (EV) ist die Summe aus Marktkapitalisierung und Nettoverschuldung als Maß für den Gesamtwert des Unternehmens.

Das Gesamtpotenzial (Expected Ultimate Recovery, EUR) ist eine interne Schätzung des Managements über die Menge an Öl, die potenziell förderbar ist oder bereits aus einem Bohrloch gefördert wurde, und ist nicht als Darstellung der Reserven gedacht und wurde nicht von einem unabhängigen Reservenbewerter überprüft.

Die Nettoverschuldung umfasst Barmittel, Forderungen, Einlagen und vorausbezahlte Ausgaben (kurz- und langfristig), Verbindlichkeiten und Rückstellungen, das vorrangige Darlehen, Schuldscheine und Wandelanleihen. Das Unternehmen verwendet die Nettoverschuldung als Alternative zur gesamten ausstehenden Verschuldung, da die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass sie ein genaueres Maß für die Bewertung der Liquidität des Unternehmens darstellt.

Der Run Rate-Cashflow basiert auf dem erwarteten Cashflow aus dem Betrieb der Viking-Akquisition für 12 Monate ab dem Abschlussdatum, unter der Annahme von 4.000 boe/d.

Das Recycling-Verhältnis (Recycle Ratio) wird berechnet als der erwartete Operating Netback der Viking-Akquisition von 88,50 $/boe, unter der Annahme eines WTI-Ölpreises von 95 USD, geteilt durch die Akquisitionskosten der Reserven von 37,14 $/boe für die nachgewiesenen erschlossenen produzierenden Reserven, 25,00 $ für die gesamten nachgewiesenen Reserven und 19,26 $ für die gesamten nachgewiesenen plus wahrscheinlichen Reserven.

Zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Jegliche Finanzprognosen oder zukunftsorientierte Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind, einschließlich zukünftiger (aber nicht ausschließlich) Betriebs- und Fixkosten (und deren Reduzierung), Verschuldungsgrad und Nettobetriebsergebnis, Mittelfluss, Cashflow und Produktionsziele wurden vom Management von Saturn genehmigt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Finanzinformationen nicht für andere Zwecke als die, für die sie hier offengelegt werden, verwendet werden sollten. Das Unternehmen und sein Management sind der Ansicht, dass die zukunftsgerichteten Finanzinformationen auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements widerspiegeln und nach bestem Wissen und Gewissen die erwartete Entwicklung des Unternehmens darstellen. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass sie notwendigerweise einen Hinweis auf zukünftige Aktivitäten oder Ergebnisse geben.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: den Zeitpunkt der Viking-Akquisition; Reserveninformationen; die Erfüllung oder den Verzicht auf die Abschlussbedingungen des Akquisitionvertrags; den Erhalt der erforderlichen rechtlichen und behördlichen Genehmigungen für den Abschluss der Akquisition (einschließlich der Genehmigung durch die TSXV und der Genehmigung gemäß dem kanadischen Wettbewerbsgesetz); die Finanzierung und die Zahlung des Kaufpreises für die Akquisition; die geschätzten übernommenen Verbindlichkeiten in Verbindung mit den Viking-Assets; die erwartete Produktion und der erwartete Cashflow in Verbindung mit den Viking-Assets; die erwartete Anzahl zukünftiger Bohrstandorte in Verbindung mit den Viking-Assets; das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots und des vorrangig besicherten befristeten Darlehens und deren Bedingungen; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und dem vorrangig besicherten befristete Darlehen; Reservenschätzungen; künftige Produktionsniveaus; Rückgangsraten; Bohrstandorte; künftige betriebliche und technische Synergien, die sich aus der Akquisition ergeben; die Fähigkeit des Managements, die frühere Leistung im Fahrwasser der Viking-Assets zu wiederholen; künftige Vertragsverhandlungen; künftige Konsolidierungsmöglichkeiten und Akquisitionsziele; der Geschäftsplan, das Kostenmodell und die Strategie des Unternehmens; künftige Cashflows; und künftige Rohstoffpreise.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich des Erhalts aller Genehmigungen und der Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Viking-Akquisition, des Angebots und des vorrangig besicherten befristeten Darlehens, des Zeitplans und des Erfolgs zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, der Leistung bestehender Bohrungen, der Leistung neuer Bohrungen, der Verfügbarkeit und Leistung von Anlagen und Pipelines, die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, die Eigenschaften der Viking-Assets, die erfolgreiche Integration der Viking-Assets in den Betrieb von Saturn, die erfolgreiche Anwendung von Bohr-, Erschließungs- und seismischer Technologie, die vorherrschenden Witterungsbedingungen, die vorherrschende Gesetzgebung, die die Öl- und Gasindustrie betrifft, die Rohstoffpreise, Lizenzgebühren und Wechselkurse, die Anwendung von behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen, die Kreditwürdigkeit von Industriepartnern und die Fähigkeit, Akquisitionen von Anlagenn ausfindig zu machen und abzuschließen.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie, Maßnahmen der OPEC und der OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Witterungs- oder Tauwetterbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im geänderten und neu gefassten Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr ausführlicher dargelegt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen verwendet wurden, die sich jedoch als falsch erweisen können. Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da Saturn keine Gewähr dafür bieten kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zusätzlich zu anderen Faktoren und Annahmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen getroffen, die unter anderem den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Viking-Akquisition, den Abschluss und das vorrangig besicherte befristete Darlehen betreffen und implizit sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Zeichnungsscheine und die zugrunde liegenden Warrants und Stammaktien an der TSXV zu notieren; eine solche Notierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Alle hierin enthaltenen Währungsangaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66061

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66061&tr=1

