DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern und LKAB vereinbaren technische Kooperation (deutsch)

Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern und LKAB vereinbaren technische Kooperation

^ DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vereinbarung Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern und LKAB vereinbaren technische Kooperation 03.06.2022 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Einsatz von hochwertigen Eisenerzpellets für die nahezu CO2-freie Stahlproduktion im Rahmen von SALCOS® wird untersucht Stockholm - Der schwedische Bergbaukonzern LKAB und die Salzgitter AG sind übereingekommen, bei der Dekarbonisierung der Stahlindustrie zusammenzuarbeiten und haben deshalb eine technische Kooperation vereinbart. Beide Seiten sehen die Vereinbarung als wichtigen Schritt für den Ausbau und die Weiterentwicklung der jahrzehntelangen Partnerschaft. Mit dem Programm SALCOS® - Salzgitter Low CO2 Steelmaking wird der Salzgitter-Konzern schrittweise bis 2033 eine nahezu CO2-freie Stahlerzeugung realisiert haben, unter der Voraussetzung der passenden wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und einer signifikanten öffentlichen Förderung. LKAB produziert etwa 80 Prozent des in der EU geförderten Eisenerzes und beliefert sowohl Hochofen- als auch Direktreduktions-Stahlunternehmen mit hochwertigen und leistungsstarken Erzpellets und Feinerzen. Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, seine Eisenerzproduktion auf kohlenstofffreien Eisenschwamm (HBI/DRI) umzustellen. Mit dieser Strategie sollen in der Stahlindustrie bis 2050 jährliche Emissionseinsparungen von mehr als 40 Millionen Tonnen CO2 erzielt werden. Für den neuen Stahlherstellungsprozess via SALCOS® mit Direktreduktionsanlagen und Elektrolichtbogenöfen werden Eisenerzpellets von sehr hoher Qualität benötigt. Im Rahmen der geplanten technischen Zusammenarbeit prüfen die Unternehmen, welche Voraussetzungen hierfür zu schaffen sind, und bewerten die mögliche Entwicklung von eisenerzbasierten Rohstoffen für den zukünftigen Weg der Stahlerzeugung. "Mit unserer bereits jetzt einzigartigen Klimaperformance und Strategie, die Stahlindustrie mit Rohmaterial für deren Dekarbonisierung zu versorgen, ermöglichen wir die Transformation zusammen mit unseren Kunden und Lieferanten. Zunächst liefern wir Pellets und dann schrittweise kohlenstoff-freien Eisenschwamm (DRI/HBI),. Für einen solchen Wandel braucht man nicht nur Anreize und einheitliche Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt, sondern auch einen Ansatz für die industrielle Wertschöpfungskette. Der Salzgitter-Konzern und LKAB können auf ihrer langfristigen Beziehung aufbauen, um die Dekarbonisierung der Stahlindustrie zu verwirklichen und die so dringend benötigten Emissionssenkungen zu erreichen", sagt Jan Moström, Chief Executive Officer von LKAB. Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender Salzgitter AG, hierzu: "LKAB und Salzgitter-Konzern verbindet eine mehr als 60jährige Kunden- und Lieferantenbeziehung. Diese Erfolgsgeschichte wird nun weitergeschrieben und um das Kapitel der Dekarbonisierung der Stahlindustrie erweitert werden. Mit starken Partnern realisieren wir unsere Konzernstrategie "Salzgitter AG 2030"." Beide Unternehmen engagieren sich auch in diesem Themenfeld, weil sie mit einer CO2-armen Stahlproduktion und den dafür notwendigen Rohstoffen die Grundlage für die Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele und der ihrer Kunden legen. Ansprechpartner Medien: Thorsten Möllmann Leiter Konzernkommunikation/Konzernsprecher Telefon + 49 5341 21 2300 E-Mail: moellmann.t@salzgitter-ag.de www.salzgitter-ag.com Olaf Reinecke Stellvertretender Pressesprecher Salzgitter AG Konzernkommunikation Telefon + 49 5341 21 5350 E-Mail: reinecke.o@salzgitter-ag.de www.salzgitter-ag.com Kontakt: Markus Heidler Leiter Investor Relations Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 EMail: ir@salzgitter-ag.de Bildlink:

Bildtitel: von links: Roger Hahne, Senior Vice President Technology LKAB; Martin Zappe, Leiter SALCOS-Programm, Vorstandsvorsitzender Gunnar Groebler, (beide Salzgitter-Konzern); Jan Moström, Vorstandsvorsitzender LKAB; Michael Reuber, Leiter Einkauf Salzgitter AG