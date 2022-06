DGAP-News: SFS erzielt wichtige Fortschritte bei der Nachhaltigkeit (deutsch)

SFS erzielt wichtige Fortschritte bei der Nachhaltigkeit ^ SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit SFS erzielt wichtige Fortschritte bei der Nachhaltigkeit 03.06.2022 / 06:30 --------------------------------------------------------------------------- Für die SFS Group blieb die COVID-19-Pandemie auch 2021 unverändert das bestimmende Thema. Dennoch gelang es ihr in diesem herausfordernden Umfeld, sich weiterhin auf die Umsetzung der im letzten Jahr vorgestellten Umwelt-Roadmap zu fokussieren. Bei den ambitionierten Zielsetzungen konnten wichtige Fortschritte erzielt werden, die im heute publizierten Nachhaltigkeitsbericht 2021 vorgestellt werden. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen Benjamin Sieber Valentina Dönz Corporate Communications SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg T +41 71 727 62 48 M +41 79 666 44 82 corporate.communications@sfs.com www.sfs.com --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SFS Group Schweiz AG Rosenbergsaustrasse 8 9435 Heerbrugg Schweiz Telefon: +41717275151 E-Mail: corporate.communications@sfs.com Internet: www.sfs.com ISIN: CH0239229302 Valorennummer: 23922930 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1367823 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1367823 03.06.2022 °