IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto erweitert sein europäisches Team um den Experten für pharmazeutische Produktion Dr. Florian A. Sahr

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto erweitert sein europäisches Team um den Experten für pharmazeutische Produktion Dr. Florian A. Sahr

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland (8. Juni 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass Dr. Florian A. Sahr als Leiter des Projektmanagements in das europäische Geschäft eingestiegen ist. Dr. Sahr ist ein in Deutschland geborener und international ausgebildeter Experte für Arzneimittelformulierung, Technologietransfer und Produktneuentwicklung.

Charts zu den Werten im Artikel Xphyto Therapeutics

Team

TEAM PLC

Team

Dr. Sahr verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Arzneimitteln, einschließlich transdermaler ("TDS") und oral auflösbarer ("ODF") Verabreichungssysteme, sowie in der physischen und regulatorischen Einrichtung von GMP- und FDA-konformen pharmazeutischen Produktionsanlagen. Zu den Höhepunkten seiner beruflichen Laufbahn gehört seine Arbeit als Senior Scientist, Head of Manufacturing bei Gen-Plus GmbH & Co. KG, München, Deutschland, wo er TDS- und ODF-Arzneimittelformulierungen entwickelte und diese neuen Formulierungen und Technologien auf Produktionssysteme und -anlagen übertrug. Darüber hinaus war er als Project Manager, Advanced Projects bei der tesa Labtec GmbH, Langenfeld, Deutschland, wo er sich auf das Projektmanagement und den Technologietransfer von generischen TDS-Formulierungen auf die Produktionsanlagen des Unternehmens konzentrierte. Dr. Sahr hatte die regulierte Position des Herstellungsleiters nach AMG/AMWHV für die Herstellung von klinischem Prüfmaterial für eine Reihe von Unternehmen inne.

Dr. Sahr ist hauptberuflich bei der Vektor Pharma TF GmbH ("Vektor"), der hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft von XPhyto, tätig. Dr. Sahrs Management der TDS- und ODF-Produktentwicklungsprogramme von Vektor und seine Fähigkeiten im Bereich des Technologietransfers sind von großer Bedeutung, da XPhyto die Herstellungsoptionen und Möglichkeiten für seine neuartigen ODF-Biosensoren evaluiert.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein diversifizierter Biowissenschafts-Accelerator, der sich auf die nächste Generation von Medikamentenformulierungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert. Dazu gehören: präzise transdermale und oral auflösbare Medikamentenformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Herstellung, Standardisierung und Evaluierung von psychedelischen Verbindungen für die Behandlung neurologischer Erkrankungen. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für europäische Märkte.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO und Director

Email: info@xphyto.com

Phone: +1 780-818-6422

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf die Verwendung der Mittel für das Angebot, einschließlich des Abschlusses der Übernahme der 3a-diagnostics GmbH, zu den vorgeschlagenen oder anderen Bedingungen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören behördliche Maßnahmen, Marktpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, thecse.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66164

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66164&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98421R1055

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.