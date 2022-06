ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Michelin auf 'Underweight' und Ziel auf 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 110 Euro gesenkt. Mit der Untergewichtung des Reifenkonzerns setzt Analyst Jose Asumendi nach der jüngsten Branchenkonferenz auf Autozulieferer wie Valeo. Der Experte sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie klare Signale für eine Stabilisierung der Autoproduktion in Europa und Nordamerika sowie eine V-förmige Erholung in China. Davon könnten Anleger mit Michelin weniger gut profitieren als mit Autozulieferern mit stärkerer Preismacht und Margenerholung. Michelin hänge mehrheitlich vom Ersatzreifengeschäft ab und laufe deshalb hinterher./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 00:15 / BST

Charts zu den Werten im Artikel Michelin

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------