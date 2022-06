DGAP-News: GRENKE AG: 20 Millionen Euro weitere Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen – NRW.BANK und GRENKE BANK AG legen zehntes Globaldarlehen auf

DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

GRENKE AG: 20 Millionen Euro weitere Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen – NRW.BANK und GRENKE BANK AG legen zehntes Globaldarlehen auf



14.06.2022 / 09:29

20 Millionen Euro weitere Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen – NRW.BANK und GRENKE BANK AG legen zehntes Globaldarlehen auf Baden-Baden/Düsseldorf, den 14. Juni 2022: Selbständige, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können betriebliche Neuanschaffungen in Nordrhein-Westfalen ab sofort wieder mit günstigen Fördergeldern leasen. Dafür stellt die NRW.BANK der GRENKE BANK AG jetzt erneut ein Globaldarlehen über 20 Millionen Euro bereit – zum zehnten Mal seit 2010 und zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. „Selbständigen und KMU in NRW sichert unser Globaldarlehen attraktive Leasingkonditionen für ihre betrieblichen Anschaffungen“, sagt Michael Stölting, Vorstandsmitglied der NRW.Bank. „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen unterstützen wir Mittelstand und Selbständige in NRW in jeder Finanzierungsfrage.“ Helge Kramer, Vorstand Markt der GRENKE BANK AG, erläutert: „Wir freuen uns sehr über dieses Jubiläum – zwölf Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit bei diesem zehnten Globaldarlehen mit der NRW.BANK. Damit bieten wir kleinen und mittleren Unternehmen schnell und unkompliziert günstige und bedarfsgerechte Finanzierungsmöglichkeiten.“ Förderberechtigt sind gewerbliche Unternehmen und Angehörige freier Berufe mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Millionen Euro, die ihren Sitz in NRW haben. Private Anschaffungen sind von der Förderung ausgenommen. Der Unternehmer erhält einen Fördergutschein bei GRENKE. Er reicht diesen ausgefüllt und mit dem Leasingantrag bei GRENKE ein. Mit Abschluss des Leasingvertrags wird der Fördergutschein eingelöst und der individuelle, von Raten und Laufzeiten abhängige Förderbetrag dem Leasingkunden vorab und in einer Summe gutgeschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grenke.de bzw. www.nrwbank.de. (1.783 Zeichen) Weitere Informationen erhalten Sie von: GRENKE AG Pressekontakt

Über GRENKE Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30). Über die NRW.BANK



Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern „Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.

14.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

