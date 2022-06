ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kering auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 605 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Kering aus Bewertungsgründen wieder von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 695 auf 605 Euro gesenkt. Nach dem deutlichen Kursrückgang biete die Aktie des Luxusgüterkonzerns nun ungeachtet eines enttäuschenden Kapitalmarkttags und kurzfristig durchwachsener Geschäftsaussichten eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 17:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 19:00 / ET