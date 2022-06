DGAP-News: Erfolgreicher Schulterschluss: EasyMotionSkin startet Entwicklungspartnerschaft mit international tätigem Automobilhersteller (deutsch)

Erfolgreicher Schulterschluss: EasyMotionSkin startet Entwicklungspartnerschaft mit international tätigem Automobilhersteller

Erfolgreicher Schulterschluss: EasyMotionSkin startet Entwicklungspartnerschaft mit international tätigem Automobilhersteller Vaduz/Triesen, 15.06 2022. Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Nach erfolgreichem Börsengang im Dezember 2021 geht die Premiummarke aus Deutschland nun eine Entwicklungspartnerschaft mit einem international tätigen Automobilkonzern ein. Erklärtes Ziel der gemeinsamen Bestrebungen sei, Synergien zu nutzen und beide Premiummarken mit neuen Erkenntnissen und kundenorientierten Lösungen voranzutreiben, so EasyMotionSkin CEO Jürgen Baltes. "Für die Weiterentwicklung unseres Produktes eröffnen sich durch diese Partnerschaft zukunftsweisende Perspektiven." Mit der Entwicklungspartnerschaft setzt der Hersteller von innovativen EMS-Trainingssystemen einen weiteren vielversprechenden Schritt in der dynamisch voranschreitenden Unternehmensentwicklung. 2021 meldete man die erfolgreiche Teilnahme an der ESA-Raumfahrtmission "Cosmic Kiss", bei der der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Weltraumstation ISS mit EasyMotionSkin gegen Muskelschwund und Knochenabbau antrainierte - ein Projekt, das vom Zentrum für Weltraummedizin an der Charité Berlin geleitet wird. Über EasyMotionSkin Tec AG: Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche.