FRESENIUS MEDICAL CARE - Das kann den Bullen nicht gefallen

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 49,670 € (XETRA)

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 93,84 EUR aus dem Februar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Diese führte in einer ersten schnellen Bewegung zu einem Tief bei 55,44 EUR im Januar 2019.

Anschließend lief der Wert im Wesentlichen seitwärts, markierte aber mehrmals knapp neue Tiefs in dieser Bewegung. Am 10. Juni hatte eine Trendlinie über die Tiefs noch gehalten. Aber nach einer leichten Erholung fiel die Aktie am Donnerstag unter diese Trendlinie, die aktuell bei 50,06 EUR verläuft. Aktuell notiert er weiterhin knapp unter dieser Trendlinie.

Weitere Verkaufswelle droht

Der Abverkauf in der Aktie von Fresenius Medical Care könnte nach dem Bruch der abfallenden Unterstützungslinie wieder an Tempo gewinnen. Ein Rückfall auf 46,60 EUR und später auf die Unterstützungszone zwischen 39,30-38,83 EUR ist möglich.

Sollte die Aktie aber über 52,21 EUR zurückkehren, dann wäre eine Erholung in Richtung des EMA 50 bei aktuell 55,44 EUR und später bis 62,72 EUR möglich.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Fresenius Medical Care macht einen bärischen Eindruck. Weitere Kursverluste sind jederzeit möglich.

Fresenius Medical Care

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)