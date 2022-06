ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underweight' - Ziel 31,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,60 Euro belassen. Kurz nach einer pessimistischen Branchenstudie mit einer Abstufung des Stahlkonzerns äußerte sich Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie noch ergänzend zu den neuen Jahreszielen, die Salzgitter am Nachmittag angehoben hatte. Die nun avisierte Gewinnspanne seien niedriger als vom Markt und ihm selbst erwartet, betonte er. Insofern würden damit die kurzfristigen Gewinnrisiken eher noch größer./tih/mis

