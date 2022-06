DGAP-News: Evotec berichtet über die Ergebnisse der Hauptversammlung 2022

DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Evotec berichtet über die Ergebnisse der Hauptversammlung 2022



22.06.2022 / 16:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE MIT ERFORDERLICHER MEHRHEIT BESCHLOSSEN

CAMILLA MACAPILI LANGUILLE ALS NEUES AUFSICHTSRATSMITGLIED GEWÄHLT; KASIM KUTAY LEGT AUFSICHTSRATSMANDAT NIEDER

GENEHMIGTES KAPITAL 2022 BESCHLOSSEN

ÜBERARBEITETES VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR VORSTAND GENEHMIGT