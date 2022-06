ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Covestro-Ziel auf 78 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 79 auf 78 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Bei schwächeren Absatzmengen und höheren Kosten dürfte der Kunststoffkonzern im dritten Quartal die Talsohle bei den Margen erreichen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh

