COVESTRO - Steht ein Ausverkauf an?

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 33,470 € (XETRA)

Die Covestro-Aktie erholte sich nach dem Allzeittief aus dem März 2020 bei 23,54 EUR massiv und kletterte bis März 2021 auf ein Hoch bei 63,24 EUR. Anschließend bröckelte der Kurs über fast ein Jahr moderat. Im Februar 2022 beschleunigte sich die Abwärtsbewegung.

Nach einem Zwischentief bei 39,50 EUR lief die Abwärtsbewegung in einem bullischen Keil ab. Die Aktie zeigte dabei aber konstant relative Schwäche zum Gesamtmarkt. Denn schon Anfang Mai und auch in der vorletzten Woche kam es zu neuen Jahrestiefs, während der DAX noch nicht einmal in die Nähe seines Tiefs vom 07. März 2022 kam.

In der letzten Woche brach die Aktie aus dem Keil nach unten aus. Eine kleine Erholung stößt an der Unterkante des Keils bereits wieder auf Widerstand. Zudem pendelt die Aktie seit letzter Woche um das log. 61,8 % Retracement der Rally ab März 2020 bis März 2021. Dieses Retracement liegt bei 34,34 EUR.

Verkaufswelle kann weitergehen

Das Chartbild der Covestro-Aktie macht keinen bullischen Eindruck. Es deutet sich vielmehr eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate an. Sollte es zu einem Bruch des Tiefs aus der letzten Woche bei 32,64 EUR kommen, dann würden Abgaben bis 27,94 EUR und 24,35-23,54 EUR drohen.

Ein erster Aufwärtsimpuls könnte sich ergeben, wenn die Aktei das bisherige Wochenhoch bei 35,41 EUR durchbrechen würde. Dann könnte es zu einem Anstieg in Richtung 40-41 EUR kommen.

Fazit: Die Zeit, um in Covestro aus charttechnischer Sich zu investieren, ist noch lange nicht gekommen. Vielmehr kann man kurzfristig auf der Shortseite Chancen zu suchen.

Zusätzlich lesenswert:

US BIOTECH-INDEX - Das war ein absoluter Volltreffer!

SFC ENERGY - Es trudeln nach und nach Aufträge rein

Erholung an den Märkten vorbei?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Covestro-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)