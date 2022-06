DGAP-News: Schulte-Schlagbaum AG: SITUATION NACH 5 MONATEN IN 2022, VERTRAGSVERLÄNGERUNG DES VORSTANDS SOWIE WECHSEL DES AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN

DGAP-News: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Hauptversammlung

Schulte-Schlagbaum AG: SITUATION NACH 5 MONATEN IN 2022, VERTRAGSVERLÄNGERUNG DES VORSTANDS SOWIE WECHSEL DES AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN



29.06.2022 / 18:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Schulte-Schlagbaum-Gruppe (im Folgenden "SAG") hat die konsolidierten Konzernumsatzerlöse in den ersten 5 Monaten in 2022 um ca. 14 % gegenüber dem Vorjahr auf rund 26 Mio. EUR gesteigert. Insbesondere der bei der Schulte-Schlagbaum AG beheimatete Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel hat ein Umsatzwachstum von rund 18 % erzielen können. Hierzu haben sowohl die erhöhte Nachfrage aus dem Inland genauso wie aus dem Ausland beigetragen. Der zusammengefasste Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme, der neben dem Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme der Schulte-Schlagbaum AG auch die Sächsische Schlossfabrik GmbH in Groitzsch beinhaltet, hat trotz eines verhaltenen Starts zu Beginn des Jahres 2022 ein Umsatzwachstum von ca. 10 % in den ersten 5 Monaten in 2022 im Vergleich zum Vorjahr realisiert. Temporäre Lagerabbaumaßnahmen bei unseren Kunden zu Beginn des Jahres wurden von einem deutlichen und positiven Aufwärtstrend in den letzten 3 Monaten überkompensiert, der zum Umsatzwachstum geführt hat. Unsere Tochtergesellschaft eccos pro hat in den ersten 5 Monaten des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang von 16% verzeichnen müssen. Dies ist im Wesentlichen auf ein zurückhaltendes Verhalten der Bäder infolge der Corona-Situation, aber auch aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen bei Energiekosten u.ä. infolge des Kriegs in der Ukraine, zurückzuführen. Zudem haben erst vor kurzem neu besetzte Funktionen in der Organisation noch nicht dazu geführt, dass sowohl der Service-Level als auch die vertriebliche Präsenz auf dem geplanten Niveau sind. Wir blicken dennoch auf einen guten Auftragsbestand, der uns für die Zukunft positiv stimmt. Hingegen konnte unsere österreichische Tochtergesellschaft novacom den Umsatz um rund 35% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum steigern. Die Umsatzsteigerung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Skisaison 2021/2022 zwar noch zurückhaltend war, aber im Vergleich zum Vorjahr bereits wieder anlief. Die STS Systemtechnik Schänis, unsere schweizerische Tochtergesellschaft, hat währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von rund 16% in den ersten 5 Monaten in 2022 im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Dabei haben alle Geschäftsfelder (Schließ-, Stanz- und Befestigungstechnik) zum Umsatzwachstum beitragen können. Das operative Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,3 Mio. EUR auf 0,7 Mio. EUR verringert. Dies wirkte sich entsprechend auch auf das Konzernergebnis vor Steuern aus, welches zusätzlich infolge von nicht realisierten Kursverlusten einen Rückgang auf 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR) verzeichnen musste. Wir sehen eine positive Entwicklung in den letzten 3 Monaten, die wir entsprechend fortführen wollen. Jedoch setzt dies voraus, dass Lieferketten auf den Rohstoffmärkten nicht unterbrochen werden und die Verfügbarkeit von Personalressourcen gegeben ist. Darüber hinaus bestehen unverändert Einschränkungen und Unwägbarkeiten infolge der weltweiten Corona-Situation sowie des Kriegs in der Ukraine. Der Vorstand und das gesamte Managementteam werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um für das Jahr 2022 das angestrebte profitable Wachstum bei moderat steigenden Umsätzen zu erzielen. Dennoch müssen wir darauf hinweisen, dass aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, eine detailliertere und seriöse Prognose unverändert nicht möglich ist. Im Rahmen der Hauptversammlung der Schulte-Schlagbaum AG am Mittwoch, den 29. Juni 2022, hat der Aufsichtsrat die vorzeitige Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrags von Vorstand Peter Pongratz bekanntgegeben. Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist die Zusammenarbeit bis zum 31. Dezember 2025 vereinbart. Peter Pongratz begann seine Tätigkeit als Vorstand der Schulte-Schlagbaum AG am 1. September 2014. Mit der weiteren Vertragsverlängerung bestätigt der Aufsichtsrat erneut das erfolgreiche Management des Vorstands und sichert so die Kontinuität in der Unternehmensführung der Schulte-Schlagbaum-Gruppe. Nach Beschluss der Aufsichtsratssitzung am 29. Juni 2022, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurde Vaios Kastanis zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Kastanis ist seit 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Schulte-Schlagbaum AG und übernimmt das Amt des Vorsitzenden von Felix Maier, der dieses Amt aufgrund beruflicher Veränderungen nach eigenen Angaben nicht mehr in dem nötigen zeitlichen Umfang erfüllen kann. Herr Maier gehört unverändert dem Aufsichtsrat an und wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Finanzmeldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Schulte-Schlagbaum Konzerns und dessen einzelnen Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Kontakt:

Thorsten Tepper

Kaufmännische Leitung

Tel: 02051/2086-117

