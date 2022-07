MONSTER BEVERAGE - Monster-Stärke! Reicht es sogar für neue Rekordstände?

Monster Beverage Corp. (NEW) - WKN: A14U5Z - ISIN: US61174X1090 - Kurs: 94,590 $ (Nasdaq)

Trotz einer beeindruckenden Performance von knapp 32 % seit dem Märztief gelang den Bullen in der Aktie von Monster Beverage nicht mehr ganz, die bisherige Jahresperformance ins Positive zu drehen. Mit einem Minus von 1,5 % werden die Aktionäre angesichts der Marktverwerfungen in den vergangenen Monaten leben können.

Und mit Blick auf den Chart ist durchaus noch mehr möglich. Am vergangenen Freitag erreichte die Aktie das Zwischenhoch bei 94,73 USD. Dieses dient als kurzfristiger Trigger. Sollte es überschritten werden, wäre der Weg frei bis zu den Hochpunkten der vergangenen Monate zwischen 98,73 und 99,89 USD. Diesen Deckel müsste der Wert mittel- bis langfristig wegsprengen, damit starke Folgekaufsignale ausgelöst werden.

Monster Beverage-Aktie (Wochenchart)

Scheitert die Aktie dagegen am Widerstand bei 94,73 USD, würde das Zwischentief bei 90,39 USD als Support eine Rolle spielen. Darunter lässt sich um 88 USD ein Unterstützungsbereich nennen, der durch die beiden EMAs 50 und 200 untermauert wird. Unter 83,90 USD würde es wiederum schwer werden für die Käufer, noch einmal zurückzukommen. Insofern bieten sich 90,39 USD als aggressiveres Stopp-Level und 83,90 USD als konservativere Variante an.

Fundamental ist die Aktie teuer, selbst für den Bereich "Nahrungsmittel". Die KGVs liegen bei 35 und 30, die KUVs bei 7,8 und 7,1.

Fazit: Die Aktie von Monster Beverage liegt seit März solide im Aufwärtstrend. Kurzfristig erscheint ein Test der Widerstandszone knapp unter 100 USD möglich. Für weitergehende Kaufsignale müsste der Wert im zweiten Halbjahr auch diese Barriere aus dem Weg räumen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 5,54 6,39 7,05 Ergebnis je Aktie in USD 2,57 2,69 3,20 Gewinnwachstum 4,67 % 18,96 % KGV 37 35 30 KUV 9,0 7,8 7,1 PEG 7,5 1,6 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Monster-Beverage-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)