Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.07.2022 Kursziel: 32,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Feedback HV: PVA TePla erneuert genehmigtes und schafft bedingtes Kapital - Ausblick auf 2022 unverändert positiv PVA TePla hat jüngst die Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2021 abgehalten. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Investitionspläne der Halbleiterindustrie bestätigte der Vorstand in diesem Zuge die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Beschlüsse der Hauptversammlung: Die Beschlussfassungen der HV fokussierten sich auf das Thema der Erneuerung bzw. Erhöhung des genehmigten bzw. bedingten Kapitals. Zum einen wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis Juni 2027 um bis zu 5,4 Mio. Euro zu erhöhen. Zum anderen wurde dem Vorschlag zur Möglichkeit der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen i.H.v. bis zu 100,0 Mio. Euro zugestimmt. Den Inhabern der potenziellen Schuldverschreibungen dürften dabei Wandlungs- bzw. Optionsrechte von insgesamt bis zu 5,4 Mio. neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 5,4 Mio. Euro gewährt werden. Damit kann das Grundkapital bei Bedarf um bis zu ca. 50% bzw. 10,9 Mio. Euro erweitert werden. Die Einnahmen aus derartigen Emissionen sollen v.a. für zukünftige M&A-Transaktionen verwendet werden. Ausblick für 2022 bestätigt: PVA TePla blickt trotz der negativen Markteinflüsse wie bspw. dem Ukraine-Krieg, der Bauteileknappheit und der steigenden Inflation zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand prognostiziert für 2022 demnach weiterhin einen Umsatz von 170 bis 180 Mio. Euro und ein EBITDA von 25 bis 27 Mio. Euro. Ausschlaggebend hierfür ist der imposante Auftragsbestand von ca. 311 Mio. Euro per Ende Q1 2022, der die hohe Nachfrage nach PVAs Anlagen und Systemen widerspiegelt. Zudem ist der Konzern bisher nicht von Lieferengpässen oder den Lockdowns in China (v.a. Shanghai) betroffen. Das Unternehmen bezieht seine Bauteile ausschließlich von europäischen Lieferanten. Spätestens seit der Vertragsunterzeichnung zur Lieferung von Siliziumkarbid-Kristallzuchtanlagen an STMicroelectronics hat sich PVA TePla u.E. darüber hinaus in einem zukünftigen Wachstumsfeld aussichtsreich positioniert. Die Verwendung von Siliziumkarbid-Halbleitern birgt u.E. vor allem für die Elektromobilität ein enormes Wachstumspotenzial. SiC-Halbleiter arbeiten effizienter als übliche Halbleiter und führen zu Gewichtseinsparungen bei Elektroautos, die dadurch ihre Reichweite vergrößern. PVA profitiert vom Kapazitätsausbau der Halbleiterindustrie: Derweil veröffentlichen die führenden Akteure der Halbleiterbranche unverändert Pläne zum Ausbau eigener Produktionskapazitäten. So kündigte u.a. Infineon eine Erhöhung der Investitionsquoten von 13% des Umsatzes auf 18% an (Umsatz 2021: 12,2 Mrd. Euro). Dementsprechend avisiert der internationale Branchenverband SEMI ein Investitionsvolumen allein für Waferproduktionskapazitäten von rund 40 Mrd. US-Dollar in 2022. Die Investitionen der Industrie in Gänze sollten noch einmal signifikant höher ausfallen. Als Anlagenlieferant für Wafer- und Chiphersteller profitiert PVA TePla unmittelbar von diesem Kapazitätsausbau. Fazit: PVA TePla ist weiterhin nicht substanziell von negativen externen Effekten betroffen und sollte auch in diesem Jahr von den Investitionsplänen der Halbleiterindustrie profitieren. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 Euro. 